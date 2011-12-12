-Mekke'de istimlak ve yıkımlar CİDDE (A.A) - 12.12.2012 - Mekke'nin genişletilmesi ve otoyolların Kabe'ye direkt bağlanması için toplam 7 bin evin ve binaların yıkılacağı bildirildi. Mekke'de Kabe'nin etrafından son yıllarda 24 saat boyunca yıkım çalışmaları görülürken, özellikle Kabe'nin etrafında yeni yolların direkt olarak Kabe'ye ulaşabilmesi için dağların delinmesi çalışmaları sürüyor. Kabe'nin etrafında bulunan tüm işyerlerinin de yıkılacağı öğrenilirken, yıkım işleri için yüzlerce dükkanlar ve eski binalar boşaltılıyor ve bir yandan da yıkılıyor. Arapça Al İktisadiyat gazetesinde yer alan habere göre, Mekke'nin genişletilmesi ve geliştirilmesi projesi kapsamında 7 bin emlak için yaklaşık 10 milyar dolar ödeme yapılacak. Hac ve Umrecilerin kalabileceği yeni otellerin ve konaklama tesislerinin inşaa edilebilmesi için 2012 yılında yıkımların son hız devam edeceğini bildiren Ebu Rayyaş bu genişletmelerin gerçekleşmesi ile ciddi bir rahatlığın meydana geleceğini haber verdi.