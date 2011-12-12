T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mekke'de istimlak ve yıkımlar CİDDE (A.A)

12 Aralık 2011 15:18

-Mekke'de istimlak ve yıkımlar CİDDE (A.A) - 12.12.2012 - Mekke'nin genişletilmesi ve otoyolların Kabe'ye direkt bağlanması için toplam 7 bin evin ve binaların yıkılacağı bildirildi. Mekke'de Kabe'nin etrafından son yıllarda 24 saat boyunca yıkım çalışmaları görülürken, özellikle Kabe'nin etrafında yeni yolların direkt olarak Kabe'ye ulaşabilmesi için dağların delinmesi çalışmaları sürüyor. Kabe'nin etrafında bulunan tüm işyerlerinin de yıkılacağı öğrenilirken, yıkım işleri için yüzlerce dükkanlar ve eski binalar boşaltılıyor ve bir yandan da yıkılıyor. Arapça Al İktisadiyat gazetesinde yer alan habere göre, Mekke'nin genişletilmesi ve geliştirilmesi projesi kapsamında 7 bin emlak için yaklaşık 10 milyar dolar ödeme yapılacak.  Hac ve Umrecilerin kalabileceği yeni otellerin ve konaklama tesislerinin inşaa edilebilmesi için 2012 yılında yıkımların son hız devam edeceğini bildiren Ebu Rayyaş bu genişletmelerin gerçekleşmesi ile ciddi bir rahatlığın meydana geleceğini haber verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24