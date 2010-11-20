Meke Gölü 5 milyon yıl sonra ölüyor

T24 - Beş milyon yıl önce volkanik bir patlama sonucu oluşan Konya’nın nazar boncuğu Meke Gölü, yavaş yavaş ölüyor.





Volkanik patlamayla 5 milyon yıl önce meydana gelen ve görünümü nedeniyle “nazar boncuğu”olarak tanımlanan Konya’daki Meke Gölü haritadan silinmek üzere. Kuraklık ve bilinçsiz tarımsal faaliyetler nedeniyle gölün çok büyük bölümünde sular çekildi, tuzlanma başladı. Bir dönem en önemli mesire yerlerinden biri olan gölün kenarında artık koyunlar otluyor.



‘Dünyanın nazar boncuğu’

Konya’nın Karapınar İlçesi’nde bulunan Meke Gölü can çekişiyor. Bu sözlerin sahibi Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fethullah Arık. Görünümü nedeniyle ‘Dünyanın nazar boncuğu’ olarak bilinen Meke Gölü’nün sönmüş bir volkan kraterinin suyla dolmasıyla oluştuğunu ve ortasında adacıklar bulunduğunu hatırlatan Arık şunları söyledi: “Gölün çevresinde yaptığımız araştırmalar sonucu gördük ki gölün büyük bir bölümü kurumuş. Sadece kuzeybatı tarafında çok az bir su kalmış. Buna bağlı olarak da gölde kristalleşme ve tuzlanma başlamış .



‘Tasarruflu su kullanmalı’

Yeraltı suyunun aşırı kullanımı ve kuraklık gölün kurumasında en önemli etken olarak görünüyor. Yöre halkı tarımla ilgileniyor. Doğal olarak o bölgede sulama için başka bir kaynak olmadığından insanlar yeraltı su kaynaklarına yöneliyor. Tarımla uğraşan kesim eğer bilinçlenirse, suyun azalması biraz da olsa azaltılabilir. O bölgedeki insanları tasarruflu su kullanmaya ve yeni modern tarımsal sulama yöntemlerine teşvik etmemiz gerekir. Böylelikle yeraltı su seviyesinde azalma olmaz.”



‘Göl eski haline dönüşebilir’

Arık, gölde 5-10 yıl öncesine kadar 200 farklı kuş türü barınırken, şimdi bu sayının 15-20’ye kadar düştüğüne dikkat çekti. Yrd. Doç. Dr. Fethullah Arık, Meke Gölü’nün yeraltı su seviyesinin düşürülmemesi halinde ve dışardan su takviyesiyle, gölün eski haline dönüştürülebileceğini söyledi.



