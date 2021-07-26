Mekân "fahiş fiyat" sebebiyle kavga çıktığı iddiasını yalanladı; Ece Erken, 19 bin 250 liralık hesabın banka bildirimlerini paylaştı

Sunucu Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Yıldız Tilbe'nin sahne aldığı bir mekanda yemek yedikten sonra gelen 19 bin 250 TL'lik hesaba sitem etti. Erken, "Eşim ödemeyi yaptıktan sonra ‘Bu milleti dolandırmak değil mi’ diye sitemini belirttikten sonra yanımızdaki arkadaşımız darbedilirken eşim araya girmiştir. Şikayetçi olduk" dedi. Söz konusu mekândan fahiş fiyat sebebiyle kavga çıktığı iddiasını yalanladı. Ardından Erken, ödedikleri hesabın telefonuna gelen banka bildirimini sosyal medya hesabından yayımladı.

Ece Erken ile eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece yakın dostlarıyla Bodrum’da Yıldız Tilbe’nin sahneye çıktığı mekana gitti. Hem servisten hem de gelen 19.250 TL hesaptan rahatsız olan Mahmut Şafak Yazıcıoğlu, ödemeyi yaptıktan sonra işletmeciye “Bu milleti dolandırmak değil mi” diye sitem sitem edince gerginlik çıktı. Ece Erken ile eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, daha sonra karakola giderek işletmeden şikâyetçi oldu.

6 kişi 19 bin 250 lira hesap

Ünlü isim yaşadıklarını sosyal medya hesabından böyle anlattı:

“Dün gece arkadaşlarımızla hayatımızda ilk kez gittiğimiz Mücver isimli mekanda Yıldız Tilbe’nin 23.20’de sahne almasından ve yemeklerin geç gelmesinden dolayı müşteriler mekanı çatal bıçakla protesto etti. Gece 01.00’de Yıldız Tilbe hâlâ sahnedeyken ana yemek köfte olan bir iki çeşit meze verilen mekanda 6 kişi için 19.250 TL hesap ödedik.”

“Eşim ödemeyi yaptıktan sonra ‘Bu milleti dolandırmak değil mi’ diye sitemini belirttikten sonra yanımızdaki arkadaşımız darbedilirken eşim araya girmiştir. Şikayetçi olduk…Yani hesap ödememek için değil, ödenen hesaba edilen bir sitem söz konusu. Zaten gergin olan diğer müşteriler de tepkilerini belli etmiştir. Yazıldığı gibi kaş göz patlamadı. Şikayetçi olduk, dava açıyoruz.”

Yalıkavak Mücver Restaurant yetkililerinden açıklama

Yalıkavak Mücver Restaurant yetkilileri de yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Basın mensuplarının dikkatine, dün akşam mekanımızda iki misafirimiz arasında bilinmeyen nedenlerle çıkan sözlü tartışma, üzücü bir arbede ve kavga ile sonuçlanmıştır. Olay daha fazla büyümeden arbedeye müdahale eden güvenlik ekibimiz, tatsız hadisenin taraflarını hızla mekan dışına almış, üzücü hadisenin büyümesine ivedilikle engel olmuştur. Tatsız kavganın mekan dışında da devam edebileceği endişemiz üzerine, emniyet birimleri bizim tarafımızdan bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı mekana davet edilmiştir.”

“Fahiş fiyat iddiaları yalandır"

“Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan polisimiz, olaya mümkün olan en kısa sürede müdahale ederek yaşanan tatsızlığın başka üzücü olaylara sebebiyet vermemesi için gereken her türlü hassasiyeti ve özveriyi göstermiştir. Tüm bunlara rağmen bazı sosyal medya hesaplarında, bazı internet sayfalarında ve bir takım merdiven altı haber sitelerinde kavganın ‘fahiş hesap’ sebepli olduğu iddiaları bizleri bir kez daha üzüntüye sevk etmiştir. Bu iddia kesinlikle yalandır.”

“Böylesine güdümlü ve mesnetsiz iddialarda bulunmak yerine arzu eden, merak eden herkesle yemekli galalardaki fiyat politikamızı bir kez daha paylaşmaktan mutluluk duyarız. Bizim için bütün misafirlerimiz değerlidir, önemlidir ve eşsizdir… Sezon başından bu yana onlarca sahne performansına ev sahipliği yapan, yüzlerce müzikseveri ağırlamaktan gurur duyduğumuz mekanın bundan sonraki felsefesi de aynı olacaktır. Dün gece yaşanan tatsız hadise ve bugün çeşitli mecralarda ortaya atılan asılsız iddialar ile ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı ve hukuken konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Bu arada Ece Erken ödenen hesabın faturasını da sosyal medya hesabından paylaştı: