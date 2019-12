-Meis'ten alışverişe geliyorlar KAŞ (A.A) - 22.08.2011 - Antalya'nın Kaş ilçesi ile Yunanistan'ın Meis Adası arasındaki komşuluk ilişkileri her geçen gün artıyor. Kaş'a yaklaşık 2 mil uzaklıktaki Meis Adası'nda yaşayanlar, alışverişlerini Türkiye'den yapıyor. Yaklaşık 400 Yunanlının yaşadığı Meis Adası'ndan gelenler, Kaş pazarından alışveriş yaptıktan sonra Kaş'ın turistik yerlerini de ziyaret ediyor. Kaş'tan da her gün iki Türk feribotu Meis'e yolcu taşıyor. Meis'e şimdilik yeşil pasaportu ve Schengen vizesi olan Türkler gidebiliyor. Kaş esnafı, Meislilere sipariş verdikleri yiyecek ve malzemeleri teknelerle ulaştırıyor. Kaş ve Meis arasında son yıllarda gelişen bu ziyaretler, Türk ve Yunan halkları arasındaki dostluğu da pekiştiriyor. Karşılıklı gelişen ilişkiler Meis ve Kaş esnafını da memnun ediyor. Meis Belediye Başkanı Pavlos Panagaris, Türk-Yunan ilişkilerinin gelişmesine paralel olarak, her geçen yıl daha fazla Türk turistin Yunan adalarına gelmeye başladığını kaydetti. Türklerin Meis'e gelmesinden mutluluk duyduklarını dile getiren Panagaris, ''Onların yaptığı alışverişler sayesinde Meis'te yaşayanlar ülkemizdeki ekonomik krizi fazla hissetmiyorlar'' dedi. Meis Adası'nda lokanta işleten Meis Belediye Meclisi Üyesi Ceongios Lazarakis de, Kaş ve Meis arasında ortak kutlanan kültür sanat festivaliyle başlayan ilişkilerin her geçen gün artarak geliştiğini söyledi. Bu ilişkilerin, karşılıklı olarak ekonomik canlanmayı da getirdiğini anlatan Lazarakis, '' Ayrıca birbirimizi tanıyarak daha çok yakınlık kuruyoruz. Dostluk ve kardeşlik gelişiyor. Çok güzel ilişkilerimiz var'' diye konuştu. Kaş'tan kalkan teknelerle Meis Adası'na giden Türklerden Lale Tuvay, yaklaşık 20 dakikalık yolculuğun ardından ulaştığı Meis Adası'nı çok beğendiğini söyledi. Meis'i hep merak ettiğini belirten Tuvay, Meis'in şirin bir ada olduğunu ve Türkiye'yi andırdığını ifade etti. Mühendis Bülent Özdemir ise yurtdışında yaşadığını ve tatil için Kaş'a geldiğini kaydetti. Kaş'a gelmişken Meis Adası'nı da ziyaret etmek istediğini belirten Özdemir, ''Burası güzel bir yer. Bizden de izler taşıyor. Adada bir cami minaresi bulunuyor. İkili ilişkilerin gelişmesi hem Kaş, hem Meis, hem de dünya barışı için önem arzetmekte'' dedi.