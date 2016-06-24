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Spor

Meireles yeniden Premier Lig'de

Portekizli yıldız, İngiltere Premier Ligi takımlarından Bournemouth ile anlaştı

24 Haziran 2016 23:16

Fenerbahçe’de dün yolların ayrıldığı açıklanan Portekizli Raul MeirelesBournemouth ile anlaşmaya vardı.

Sarı-Lacivertli forma altında ilk sezonu hariç 3 yılda bir türlü beklenen seviyeyi yakalayamayan Portekizli yıldız, İngiltere Premier Ligi takımlarından Bournemouth ile anlaşmaya vardı.

Meireles’in yeni takımıyla önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor.

33 yaşındaki Portekizli yıldız, Fenerbahçe'de geride kalan 3 sezon boyunca toplam 72 maça çıkarken 5 gol kaydetti. 

Meireles 3 sezon önce Chelsea'den Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

 

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