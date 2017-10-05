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Mein Schiff 2, Bodrum'a 11'inci seferini gerçekleştirdi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ne bu yıl 11'inci seferini gerçekleştiren Malta Bayraklı 'Mein Schiff 2' adlı yolcu gemisi, ekim ayında da esnafın yüzünü güldürdü

05 Ekim 2017 20:37

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ne bu yıl 11\'inci seferini gerçekleştiren Malta Bayraklı \'Mein Schiff 2\' adlı yolcu gemisi, ekim ayında da esnafın yüzünü güldürdü. Gemiden inen turistler, çarşıda gezerek bol bol alışveriş yaptı.
Bodrum\'a 11\'inci seferini gerçekleştiren Malta bayraklı 265 metre uzunluğundaki \'Mein Schiff 2\' yolcu gemisi, bu sabah Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi\'ne demir attı. Yunanistan\'ın Mikanos Adası\'ndan Bodrum\'a, çoğunluğu Alman 2 bin 116 yolcusuyla gelen gemiden inen turistler, ilçeyi gezdi. Turistler, ilçedeki tarihi ve turistik mekânları ziyaret etti. Çarşıda alışveriş yapanların yanı sıra bazı turistler şehri bisiklet turu ile gezdi. 804 personeli bulunduğu ifade edilen yolcu gemisi bu akşam saatlerinde İtalya\'nın Katanya kentine hareket edecek.

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