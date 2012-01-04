Mehveş Evin: Prof. Osman Müftüoğlu işleri ilerletmiş!

T24 -



OSMAN HOCA NEREYE KOŞUYOR?

Gazete sayfasında tavsiye satışına karşı 5 yazı!

Umur Talu'nun1. yazısı: Hürriyet'in spa doktoru

Umur Talu'nun 2. yazısı: Köşeler babanızın malı mı?

Doğan Akın'ın 1. yazısı: Müftüoğlu'nun Hürriyet'teki etik ihlali!

Doğan Akın'ın 2. yazısı: Müftüoğlu neden 'Sustenex alın' diyor?

Doğan Akın'ın 3. yazısı: Prof. Müftüoğlu Hürriyet'te dükkân açmış!



'nun Habertürk'teki köşesinde, T24'teki diziye işaret ederek "Hürriyet'in spa doktoru" olarak andığı Müftüoğlu'na ve gazetesine yönelttiği ağır eleştirilerin ardındande Milliyet'teki köşesinde durumu değerlendirdi.Evin'in bugünkü (4 Ocak 2012) yazısının "Osman Hoca nereye koşuyor" başlığıyla yayımlanan bölümü şöyle:- İki yıl önce, Hürriyet gazetesinin "doktoru"hakkında bir yazı yazdım.- Müftüoğlu’nun bir organik ürünler market zincirinin ortağı, ayrıca birden fazla “Wellness Spa“nın yöneticisi olduğunu... Hal böyleyken hem medyada günlük yazılar yazıp, hem de övdüğü ürünleri (kozmetik, gıda, kişisel bakım) ortağı olduğu markette satmasının etik olup olmadığı dahil olmak üzere, pek çok soru sormuştum.- Müftüoğlu’ndan ses seda çıkmadı, Hürriyet’teki yarım sayfalık köşesine aynen devam etti!- Aradan iki yıl geçti. Gazeteci’te Osman Hoca’nın Sırma Su ile ortaklığını, sayfasında Sırma’ya verilen ilanı ve maden suyuna dizdiği övgülerin etik olup olmadığını sordu.- Ayrıca “Hoca” işleri ilerletmişti: Lansmanını bizzat yaptığı “sustenex”i bir yandan yazmaya, diğer yandan da sayfasına reklam almakta hiç beis görmüyordu.Umur Talu, Habertürk'teki köşesinde yazdığı iki yazıda "Hürriyet'in spa doktoru" diye andığı Prof. Müftüoğlu ile gazetesine ağır eleştiriler yöneltti. Talu,'ün Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği sırasında yaptığı "gazete köşeleri babamızın malı mı" çıkışına Özkök'ün adını anmadan gönderme yaparak, daha önce "fikir yazıları" için dile getirilen bu soruyu Müftüoğlu'nun profesyonel ilişkileri için gündeme getirdi.