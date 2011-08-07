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Yaşam

MEHTER TAKIMIYLA APARTMAN AÇILIŞI SALİHLİ (A.A)

07 Ağustos 2011 19:11

-MEHTER TAKIMIYLA APARTMAN AÇILIŞI SALİHLİ (A.A) - 07.08.2011 - Manisa'nın Salihli ilçesinde kendi imkanlarıyla apartman yaptırma girişiminde bulunan grup, inşaatı 18 yıl sonra tamamlayınca apartmana yerleşmelerini Mehter takımının konseriyle kutladı. Salihli'de Güneş Mahallesi 388 Sokak'ta bulunan İstiklal Apartmanı sakinlerinin, binaya taşınmalarını kutlaması, komşularınca şaşkınlıkla karşılandı. İstiklal Apartmanı yöneticisi Ali Ersöz, 1993 yılında apartmanın temelini attırdıklarını, çoğu çiftçilikle uğraşan apartman sakinlerinin yıllar içinde maddi olanaksızlıklar nedeniyle bina için fazla kaynak ayıramadığını, bu nedenle de inşaatın 18 yıl sürdüğünü söyledi. Ersöz, ''Apartmana herkes taşındıktan sonra oturup konuştuğumuzda Salihli'de bir ilk gerçekleştirmek istedik. Apartmanımızın açılışını mehteran takımıyla gerçekleştirelim diye ortak karar aldık. Turgutlu ilçesinden bir mehteran takımıyla anlaştık. Mehteran, sabah saatlerinde apartmanın önüne geldiğinde mahalle sakinleri şaşkınlığını gizleyemedi'' dedi.

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