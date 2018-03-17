Mehter takımından harekata marşlı destek yürüyüşü

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SURİYE\'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için Samsun\'da bir mehter takımı, marşlar eşliğinde yürüyüş düzenledi.

Samsun\'da mehteran takımı, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek amacıyla İstiklal Caddesi\'nde yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında \'Kalbimiz Afrin\'de, hedefimiz kızılelma, hep yanındayız Mehmetçik\' yazılı afiş taşındı. Marşlar çalarak yürüyen mehter takımına vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Birçok vatandaş cep telefonlarının kameralarıyla mehter takımının yürüyüşünü görüntüledi. Mehter takımının çalıp söylediği Çanakkale Türküsü ise duygu dolu anlar yaşattı.

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