T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mehter takımından harekata marşlı destek yürüyüşü

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SURİYE'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Samsun'da bir mehter takımı, marşlar eşliğinde yürüyüş düzenledi

17 Mart 2018 15:54

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SURİYE\'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için Samsun\'da bir mehter takımı, marşlar eşliğinde yürüyüş düzenledi.
Samsun\'da mehteran takımı, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek amacıyla İstiklal Caddesi\'nde yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında \'Kalbimiz Afrin\'de, hedefimiz kızılelma, hep yanındayız Mehmetçik\' yazılı afiş taşındı. Marşlar çalarak yürüyen mehter takımına vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Birçok vatandaş cep telefonlarının kameralarıyla mehter takımının yürüyüşünü görüntüledi. Mehter takımının çalıp söylediği Çanakkale Türküsü ise duygu dolu anlar yaşattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaprak KOÇERSAMSUN DHA SURİYE AfrinDalı HarekatıSamsunCaddesiYürüyüşAfrinMehmetçikMarşlarBirçokMehterTürküsüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24