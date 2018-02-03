Mehter takımı, kayakseverlere konser verdi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN Belediyesi mehter takımı, Ergan Dağı Kayak Merkezi\'nde kayakseverlere konser verdi.

Munzur Sıra Dağları’nın eteklerinde bulunan, deniz seviyesinden 2 bin 970 metre yükseklikteki Ergan Kayak Merkezi\'nde vatandaşlar bir taraftan kayak yaparken, diğer yandan da mehter takımının seslendirdiği marşları dinledi. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Ergan Dağı Doğa Sporları ve Kış Turizmi Merkezinde farklı bir etkinlik ile vatandaşları karşılamak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

\"Birçok kayak merkezine gittiğimizde yabancı müzik çalınıyor, biz istedik ki; kendi kültürümüzü yansıtan, kendi gelenek göreneklerimizi yansıtan, müziklerimiz ile bu doğa sporları kış turizmini birleştirelim ve bunun mesajını verelim. Artık kayak merkezlerimizde kendi müziklerimiz çalınsın, kendi kültürümüzü yaşatalım diyoruz. Bu bağlamda bugün bunu burada yaşatmaya çalışıyoruz. Ergan, Türkiye’de en gözde, en cazibeli kayak merkezlerinden biri haline geldi. İddia ile söylüyorum, gelecekte Ergan Dağı dünyanın bir numaralı kayak merkezi olacak. Çünkü birçok avantajı bağrında bulunduran bir kayak merkezi. En önemlisi ulaşım yakınlığı, karın çok uzun süre kalması, konaklama ihtiyaçların şehir merkezinde en üst seviyede olması, kayak merkezinde günübirlik tesisi olması, duble yol ile şehirden kayak merkezine ulaşma gibi, havaalanına çok yakın olması gibi birçok avantajı bir arada bulunduruyor. Buradan şunu söylemek istiyorum, yurt içi, yurt dışından kayak yapmak isteyen, doğa turizmi yapmak isteyen, doğa sporlarına katılmak isteyen herkesi Erzincan’a davet ediyoruz.”

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