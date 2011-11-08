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Yaşam

Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu turneye çıkıyor İSTANBUL (A.A)

08 Kasım 2011 14:18

-Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu turneye çıkıyor İSTANBUL (A.A) - 08.11.2011 - Sabancı Vakfının desteklediği Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu, 2011–2012 turnesine 15 Kasım'da çıkacak.  Sabancı Vakfından yapılan açıklamaya göre, 2006-2007 öğretim yılından itibaren tiyatronun çocuklara ve daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla desteklenen Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu, ''Okumak, Okumak, Okumak'' adlı müzikal oyunuyla, çocukları, tiyatronun büyülü dünyasıyla tanıştıracak. Tiyatronun, 15 Kasım'da başlayacak 2011-2012 turnesi, Adıyaman, Aksaray, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Şanlıurfa, Yozgat, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere 11 ili kapsayacak. Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu, 15–19 Kasım'da Şanlıurfa, 21–26 Kasım'da Adıyaman, 28–30 Kasım'da Niğde, 1–5 Aralık'ta Aksaray, 6–10 Aralık'ta Karaman, 12–16 Aralık'ta Konya'da olacak. ''Okumak, Okumak, Okumak'', öğretmenlerinin ''Büyüyünce ne olacaksınız?'' sorusuna yanıt arayan öğrencilerin hikayesini anlatıyor. Oyun, 10 yıl sonra buluşan çocukluk arkadaşlarının, hayallerinin ne yönde geliştiğini anlatarak, eğitimin önemine dair önemli mesajlar veriyor.  Şarkı sözlerinin Aysel Gürel ve Ayla Çelik'e ait olduğu; danslar, efektler ve ışık oyunlarıyla renklendirilmiş oyun, çocukların büyük ilgisini çekiyor.

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