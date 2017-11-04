Mehmetçik'ten yaralı kadın teröriste çatışma bölgesinde tedavi

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Pülümür ile Nazimiye ilçeleri kırsalında önceki gün 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralı olarak teslim olan ve adının \'Sema\' olduğu belirtilen kadın teröriste, çatışma bölgesinde ilk müdahale Mehmetçik tarafından yapıldı. Ayağına aldığı kurşunla yaralanan kadın terörist, ilk tıbbi müdahalenin ardından bölgeye sevk edilen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı kadın PKK\'lının teslim olması ve askerlerin yaptığı ilk yardım cep telefonu ile görüntülendi.

Pülümür ile Nazimiye ilçeleri arasındaki kırsal alanda, önceki gün, 4\'ü arananlar Gri listesinde bulunan üst düzey yönetici 8 PKK\'lı terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Operasyonda yaralandıktan sonra teslim olan ve adının Sema olduğu belirtilen kadın teröriste ise ilk müdahale, teröristin çatışmaya girdiği askerler tarafından yapıldı.

PATLAYICI KONTROLÜ YAPILDI

Kadısırtı Şelalesi bölgesinde, bir kadın terörist, dere kenarında ayağına aldığı kurşun yarası ile bir ayakkabısı suya düşmüş şekilde ve sekerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Güvenlik güçleri, kadın PKK\'lının üzerinde herhangi bir patlayıcı olup olmadığını tespit ettikten sonra diyaloga geçti. PKK\'lı kadının askerlere, \"Bir ayağım çıplak, ayakkabım düştü\" demesi üzerine, komutan, askerlere talimat vererek dereye düşen ayakkabının getirilmesini istedi. Üzerinde herhangi bir patlayıcı olmadığı anlaşılan kadın PKK\'lıya, ayağına aldığı kurşun yarasına, ilk müdahale çatışma bölgesindeki askerler tarafından yapıldı.

ASKER YİYECEK VE İÇECEK VERDİ

Kadın PKK\'lının teslim olması ve ona yapılan ilk müdahale anını gösteren görüntülerde, aç kaldığı için bitkin olduğu görülen kadın PKK\'lıya askerler tarafından yiyecek verildiği, elindeki çikolata ve bisküvileri yiyen kadın PKK\'lı için bir başka asker de arkadaşlarına su vermelerini söylüyor. Yaralanma nedeniyle acı çeken kadın PKK\'lıya bir asker sakinleşmesi için ağrı kesici verirken, başka bir asker de kadın PKK\'lının ayağındaki kurşun yarasına ilk müdahaleyi yapıyor. Askerler tarafından çatışma bölgesinde ilk tedavisi yapılan kadın PKK\'lı, daha sonra bölgeye gönderilen ambulansla, Tunceli Devlet Hastanesi\'ne getirilerek tedaviye alındı.

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