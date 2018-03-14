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Mehmetçikten Suriyeli çocuğa şefkat

Yılmaz BEZGİN/SURİYE, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Afrin'in Cinderes kırsalındaki Nasıriye köyünde sivillerin güvenliğini sağlayan Mehmetçik, çocukları da sevindiriyor

14 Mart 2018 14:31

Yılmaz BEZGİN/SURİYE, (DHA)- ZEYTİN Dalı Harekatı\'yla teröristlerden temizlenen Afrin\'in Cinderes kırsalındaki Nasıriye köyünde sivillerin güvenliğini sağlayan Mehmetçik, çocukları da sevindiriyor.
Mehmetçik, ÖSO güçleriyle birlikte bölgede yaşayan sivillerin güvenliğini sağlarken, Kızılay da çeşitli yardımlarda bulunuyor. Bir yandan bölgeyi terör unsurlarından tamamen temizlemeye çalışan Mehmetçik, diğer yandan da insanların normal hayatlarına dönmeleri için çalışıyor. Toplanan yardımların yerine ulaştırılması için güzergah boyunca güvenlik tedbirleri alan Mehmetçik, çocuklara da çeşitli hediyeler veriyor. Mehmetçiğin, köydeki Abidin isimli çocuğu sevmesi de objektiflere yansıdı. Çocuğun yanına gidip yakından ilgilenerek sarılan bir asker, duygulu anlar yaşattı.

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