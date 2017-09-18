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Mehmetçik'ten Irak sınırında tatbikat (3)

TATBİKATTA SON DURUM Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sabah saatlerinde Irak sınırına 1 kilometre mesafedeki Habur Sınır Kapısı'nda başlattığı askeri tatbikat devam ediyor

18 Eylül 2017 23:12

TATBİKATTA SON DURUM
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin sabah saatlerinde Irak sınırına 1 kilometre mesafedeki Habur Sınır Kapısı\'nda başlattığı askeri tatbikat devam ediyor. Günboyu tatbikat kapsamında hareketli olan askeri araçların havanın kararmasıyla birlikte dinlenme pozisyonuna geçtikleri görüldü. Habur Sınır Kapısı\'nda Irak\'a giriş ve çıkışlar ise normal bir şekilde devam ediyor. Tatbikatın ne kadar süreceği ve askeri araçların arazide ne kadar kalacağı konusunda açıklama yapılmazken, Habur ile Silopi arasında askeri hareketlilik ise devam ediyor. 
Bu arada Cizre yönünden gelen ve Silopi çevre yolundan Silopi ilçe merkezine yeni askeri bir sevkiyat gerçekleşti. Askerleri taşıyan ve kirpi adı verilen 20 araçtan oluşan konvoy, Haç Konaklama Tesisi\'ne gitti. Askerlerin de tatbikat için geldikleri belirtiliyor. 

 

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