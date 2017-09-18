T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mehmetçik'ten Irak sınırında tatbikat (2)

TANKLAR İÇİN MEVZİLER KAZILDI, NAMLULAR KUZEY IRAK'A ÇEVRİLDİ Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında, bu sabah başlatılan tatbikat kapsamında tankların manevrası devam ederken akşam saatl

18 Eylül 2017 22:31

TANKLAR İÇİN MEVZİLER KAZILDI, NAMLULAR KUZEY IRAK\'A ÇEVRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında, bu sabah başlatılan tatbikat kapsamında tankların manevrası devam ederken akşam saatlerinde ise iş makineları tarafından mevzi kazıldı. Tank namluları ise Kuzey Irak’a çevrilirken füze bataryası ve muhabere araçları mevzileri kamufle edildi. Silopi İlçesi\'ne 15 kilometre uzaklıktaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında TSK\'ya bağlı birlikler tarafından başlatılan tatbikat alanında akşam saatlerinde mevziler kazıldı. İş makinaları tarafından Obüs, ZBT ve füze bataryalarının etrafı iş makineları tarafından toprak ile kapatılarak kamufle edildi. Silahların namlularının, Habur Gümrük Kapısı\'nın hemen karşısındaki, Irak’ın Kuzeyi\'nde bulunan Hayırsız Dağlar’a doğru çevrildiği görüldü. Mevzi kazma işlemi biten araçlar daha sonra tatbikat alanından ayrıldı. Ayrıca tatbikat alanına askeri araçlar ile lojistik destek yapıldığı görüldü. Tatbikat alanının çevresinde ise zırhlı araçların güvenlik önlemi aldığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TANKLARMEVZİLER KAZILDI NAMLULAR KUZEY IRAKSilahlı Kuvvetleri TSKIrakHabur Sınır KapısıTankKuzey IrakaSilopiTSKObüs ZBTSilahlarınHabur Gümrük KapısıIrakın KuzeyiHayırsız DağlaraMevziAyrıcaTatbikat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24