Mehmetçik'e videofon sürprizi

Türk Telekom, görüntülü iletişim teknolojisi Videofon'dan askerler ile ailelerinin de yararlanabilmeleri için yeni bir kampanya başlattı.



Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin farklı bölgelerinde vatani görevini yerine getirmekte olan Mehmetçikler'e yönelik olarak geliştirilen "Videofon Asker ve Asker Aileleri Kampanyası" ile askerler ve aileleri 6 ay boyunca ücretsiz ve yüz yüze konuşma fırsatı bulacakları belirtildi.



Asker ailesi olduklarını celp kağıdı ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olduklarını asker kimliği ile belgeleyenlerin, 24 ay boyunca üye olacaklarını taahhüt ederek kampanyaya katılabileceği dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kampanya kapsamında kullanıcılar, ilk 6 ay boyunca aylık 3 bin dakika ücretsiz görüntülü görüşme olanağına sahip olacak. İlk 6 ay ücretsiz olarak hizmetlerden yararlanan asker aileleri ve askerler, geri kalan aylarda tüm vergiler dahil ayda 29 TL karşılığında her ay 3 bin dakikaya kadar görüntülü görüşme yapabilecek."



Açıklamada, Videofon "Asker ve Asker Aileleri Kampanyası"na katılanlara, kampanya kapsamında Videofon görüntülü konuşma cihazının da hediye edildiği ve kampanyaya katılmak isteyenlerin 28 Şubat'a kadar Türk Telekom ofis ve bayilerine başvurmaları gerektiği belirtildi.

