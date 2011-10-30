Mehmetçik'e sessiz bağış





T24- İstanbullu hayırsever kardeşler Halidun Tınaztepe ve Feridun Tınaztepe, sahip oldukları malların neredeyse tamamını hayır işlerine adayarak aktif ticaret hayatından çekildi. Toplam 155 dükkânın kira gelirini sessiz sedasız şehit aileleri ve gazilere yardımda kullanılması için Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan 2 kardeşin öyküsü Mehmetçik Vakfı dergisinde yayımlandı.







Hürriyet'in haberine göre, sonsuzluğa uğurladığı şehitlerine ağlayan Türkiye, kahramanların geride bıraktıklarına da sahip çıkıyor. Bunun son örneği, 100 yıldır ticaretle biriktirdikleri serveti Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan Tınaztepe kardeşler oldu.





Tınaztepe kardeşlerin Bakırköy’deki Tınaztepe Çarşısı’ndakiler de dahil, toplam 155 dükkânının kira geliri şehit çocukları, aileleri ve gazilere yardımda kullanılıyor. Hayır işlerinin reklam olarak algılanması kaygısıyla basında görünmek istemeyen Tınaztepe kardeşlerin öyküsü Mehmetçik Vakfı dergisinde yayımlandı.





Anneleri Naciye Tınaztepe tarafından 150 yıllık İstanbullu 3 kardeşten Ahmet Münir Tınaztepe 2009’da 84 yaşında yaşamını yitirdi. 84 yaşındaki Halidun Tınaztepe ile 82 yaşındaki Feridun Tınaztepe ise mallarının neredeyse tamamını hayır işlerine adayarak, aktif ticaret hayatından çekildi. Tınaztepe kardeşler, 1965’te Bakırköy’de açılan ünlü Tınaztepe Sineması’nın da sahipleri. Halidun Tınaztepe, vakıf dergisindeki röportajında şunları söyledi:





Babamız böyle isterdi





“Biz kazandıklarımızı çeşitli yatırımlarla değerlendirdik. Aslolan insandır. Biz de insanlara yardım etmeyi şiar edindik. Bu konuda kendimize söz verdik. Para kazandıkça talebe okutalım, okul yaptıralım istedik. Biz memlekete faydalı olacak şeyler istedik. Bunun için de Mehmetçik Vakfı’nı düşündük. Şehitlerimizin ailelerine, gazilere ve onların çocuklarına yardımımız dokunsun istedik. Babam (Cemalettin Tınaztepe) da sağlığında ‘Mehmetçik Vakfı’na bağış yapın’ derdi. Bu konuda yanlış yapmadığımıza yönelik inancım hep tam oldu.”





1991’de Tınaztepe Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nı kuran aile, 100’e yakın öğrenciye de ilköğretimden üniversiteye kadar burs veriyor. Tınaztepe kardeşler, Antakya ve Muğla-Dalyan’da 7 ilköğretim okulu ve 1 de lise yaptırdı.