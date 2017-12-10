Mehmetçik'e moral mektubu

Şahin ÖZER/YUMURTALIK (Adana), (DHA) - ADANA\'nın Yumurtalık ilçesinde öğrenciler, Suriye\'deki askerlere moral mektubu yolladı.

İlçedeki Meyrem Öztürk ilkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Suriye\'de görev yapan Mehmetçiklere moral mektubu yazıp, bölgeden izne gelen bir asker aracılığı ile gönderdi. Mektupları alan askerler de \"Minik öğrencilerin mektupları ile aile hasretlerini giderdik\" diyerek öğrencilere sosyal medya ve mektupla teşekkürlerini iletti.

Yumurtalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Emre, \"Suriye\'de ülkemizi tehdit eden terör unsurları ile mücadele eden kahraman Mehmetçiklerimiz ne yapsak azdır. Çok anlamlı ve duygu dolu bu etkinlik ile öğrencilerimiz de milli birlik ve beraberlik ruhu gelişecek. Askerlerimize olan sevgiyi muhabbetleri artacak. Bu etkinliğin istenen amaca ulaşmış olduğu da bölgede görev yapan 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor\'un okulumuza teşekkür belgesi göndermesinden anlaşılmaktadır\" dedi.



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