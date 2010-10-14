-MEHMETÇİK VAKFI'NIN KURBAN BEDELİ 400 LİRA ANKARA (A.A) - 14.10.2010 - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, vekaleten kesilecek kurban bedelini 400 lira olarak belirledi. Vakıf Genel Müdürü emekli Tümgeneral Salih Güloğlu, vakıf binasında düzenlediği basın toplantısında, vakıflarının, kuruluşundan bugüne kadar 36 bin 574 kişiye toplam 219 milyon 709 bin lira nakdi yardım yaptığını belirtti. Mehmetçik Vakfının, askerlerin şehit olmaları, herhangi bir nedenden hayatlarını kaybetmeleri veya engelli kalmaları durumunda kendilerine, eş ve çocuklarına yardım ettiğini dile getiren Güloğlu, ''Bu vakıf aslında sosyal güvencesi olmayan kimselerin adeta bir sosyal güvenlik kurumudur'' dedi. Mehmetçik Vakfının, devlet kaynaklı hiçbir gelirinin olmadığını vurgulayan Güloğlu, vakfın en büyük gelir kaynağını, yardımların oluşturduğunu söyledi. Vakfın 1996'dan beri vekaleten kurban kesmeye başladığını ve bununla birlikte dağıttıkları yardım miktarının arttığını ifade eden Güloğlu, kurban gelirlerinin vakıf açısından önemli olduğunu belirtti. Vakıfın bu yıl vekaletle kesilecek kurban bedelini 400 lira olarak belirlediğini açıklayan Güloğlu, yaptıkları ihaleler sonucunda bu yıl 90 bin kurban temin edebildiklerini ve bu sayıda kurbanı kesebileceklerini söyledi. Kurban derilerini Türk Hava Kurumuna bağışlayacaklarını kaydeden Güloğlu, etlerin bir kısmının ise Bilecik, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Şanlıurfa, Adıyaman, Mardin, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Kahramanmaraş'taki 2 bin 662 şehit ve gazi ailesine dağıtılacağını söyledi. Kesimlerin kamerayla kaydedileceğini belirten Güloğlu, Eskişehir'deki merkezde yapılacak kesimlerin bu sene ilk defa vakfın internet sitesinden canlı yayımlanacağını bildirdi. -''ADALETİN EN DOĞRU KARARI VERECEĞİNE İNANIYORUZ''- Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Salih Güloğlu, bir gazetecinin, ''Kesim konusunda bu kadar hassasiyet gösteriyorsunuz ancak geçen seneki yolsuzluk iddialarına ilişkin, ihaleyi kazanan firmaların kurbanları kesilmiş gibi gösterdikleri belirtildi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''O konu ile ilgili gizlilik kararı var. Biz adaletin en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Onda en ufak şüphemiz, endişemiz yok. 1996'dan itibaren, kurban işine başladığımızdan beri, kurban işini firmalara ihale edip onlara bırakmıyoruz, kritik nokta budur. 'Firma noteri bulsun, din görevlisini bulsun, imamı bulsun kessin' demiyoruz. Bizden maaş alıp kesim bölgelerine geçen sene üç kişi gidiyordu, bu sene bunu dörde çıkardık. Birisi veterinerin yanında, biri imamın yanında, diğeri ise noterin yanında bulunuyor. Bu sene bunlara bir de amir olacak kişi eklendi. Bizim kesilmemiş kurbanlarla ilgili hiçbir endişemiz yok. Göğsümüzü gere gere söylüyoruz; Türkiye'de kurban kesip de bunun derilerini bir başka hayır kurumuna veren tek kurum biziz.'' Başka bir soruyu yanıtlarken de Güloğlu, kurbanların yüzde 80-85'nin yerli olduğunu, kurum olarak vekaletle kesilecek kurbanların bedellerini kendilerinin belirlediklerini vurguladı. Bir soru üzerine, ihaleyi kazanan yedi firmanın adını açıklayan Güloğlu, kesim sırasında bu yıl ilk kez yapılacak canlı yayının gerekçesine ilişkin soruya da şu yanıtı verdi: ''Biz zaten kesimleri kamerayla kaydediyorduk ama yüzde 100'ünü kaydetmiyorduk. Sonuçta aynı işlemler sürekli tekrarlanıyor. Bu nedenle belli periyotlarla kaydediyorduk. Bu sene baştan sona kadar aynı şeyler tekrar da olsa kaydedilecek. İlk defa deneme amaçla canlı yayın yapacağız. Vatandaşların yoğun müracaatları sonucu bunu ilk defa deneme amaçlı yapıyoruz. Arzuladığımız sonucu elde edersek, gelecek senelerde tüm kesim bölgelerinde aynı faaliyeti gerçekleştireceğiz.'' Toplantıya, iki gazi, ihaleyi kazanan firmalardan birinin temsilcisi, gazi kızı İlknur Topal ile şehit oğlu Mehmet Köylü de katıldı. Topal, Köylü ve gaziler, Mehmetçik Vakfından aldıkları yardımlar konusunda bilgi vererek vatandaşların vekaleten yapacakları kesimler için Mehmetçik Vakfını tercih etmelerini istedi.