-MEHMETÇİK VAKFININ KONTENJANI DOLDU ANKARA (A.A) - 14.11.2010 - TSK Mehmetçik Vakfı, 7 firma ile 75 bin kurban kesimi için sözleşme imzaladığını, kontenjan dolduğu için vekaleten kurban kesim kampanyasını bitirdiğini duyurdu. TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vekaleten kurban bağışı kampanyası kapsamında 7 firma ile 75 bin kurban kesimi için sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: ''13 Kasımdan itibaren kontenjanımız dolmuş olup, vekaleten kurban kesim kampanyası bitirilmiştir. Bu konuda tüm bankalara gerekli talimatlar verilmiş ve internet sitemizde bağış ekranı kapatılmıştır. Tüm bağışçılarımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı şükranlarımız sunuyoruz.''