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Mehmetçik Vakfı'na 250 lira bağışla cezadan kurtuldu

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, trafikte tartıştığı M

23 Kasım 2017 18:50

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, trafikte tartıştığı M.A.A.\'ya hakaret edip dövdüğü suçlamasıyla hakkında dava açılan H.G., mağdurdan özür dileyip Mehmetçik Vakfı\'na bağış yaptığı için ceza almaktan kurtuldu.
Konyaaltı İlçesi\'nde meydana gelen olayda M.A.A, trafikte tartıştığı H.G.\'nin kendisine hakaret ettiğini, saldırıp yaraladığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, H.G. hakkında \'hakaret\' ve \'basit yaralama\' suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma aşamasında taraflar uzlaşmayı kabul ettiklerini bildirince, dosya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcısı Mehmet Aybek, tarafından uzlaştırmacıya verildi.
Uzlaştırmacı Erkan Bayraktar, hakaret ve basit yaralamaya maruz kaldığı iddia edilen şikayetçi M.A.A. ile görüşüp uzlaşma şartı ve talebini aldı. M.A.A, yaşanan olaydan dolayı H.G.\'nin kendisinden özür dilemesini ve Mehmetçik Vakfı\'na da 250 lira bağışta bulunmasını istedi. Şartları kabul eden H.G., şikayetçi M.A.A.\'dan özür dileyip Mehmetçik Vakfı\'na 250 lira bağışta bulundu.
Uzlaşmanın sağlanması üzerine H.G. yargılanmadan dosya kapandı.

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