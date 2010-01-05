Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV'e inceleme

T24-

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları Hüseyin Kocabey ve Mehmet Tamöz, Mehmetçik Vakfı Başkanı Salih Güloğlu'nun da arasında bulunduğu 5 kişiyi, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişti.



Şüpheliler, Nöbetçi Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkartıldı.



Mahkeme, Murat Ünver'i serbest bırakırken, Mehmetçik Vakfı Başkanı Salih Güloğlu, Cengiz Baştuğhan, Akif Emre Yalçınkaya ve Arif Uzun'u tutuklanmasına karar verdi.



Salih Güloğlu, adliye çıkşıında gazetecilere, “Kendimin ve ailemin yüzünü kızartacak hiçbir şey yapmadım. Böyle bir olaya adımızın karışmasından üzgünüz” diye seslendi.



Soruşturmayı yürüten savcılar, Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından daha önce serbest bırakılan 11 kişi hakkında “tutuklanmaları amacıyla yakalanmaları” talebiyle Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesine başvurmuş, zanlıların serbest bırakılmasına yaptıkları itirazı yerinde gören mahkeme, Mehmetçik Vakfı Başkanı Salih Güloğlu, LÖSEV Başkanı Üstün Ezel, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz ile Ankara Et Borsası Başkanı Faik Yavuz'un da aralarında bulunduğu 11 kişinin “tutuklanmaları amacıyla yakalanmalarına” karar vermişti.

Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü, ''Kurban bağışı kesim ihalelerinde yolsuzluk'' iddiasına ilişkin haberler üzerine Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV ile ilgili inceleme başlattı.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kurban bağışı kesim ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcıları tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bazı kişiler ile dernek ve vakıf yöneticileri gözaltına alınmıştı. Bu konuda basında çıkan haberleri ''ihbar'' kabul eden Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV'e ilişkin iddiaları incelemek üzere 2 müfettiş görevlendirdi.Müfettişler, LÖSEV ve Mehmet Vakfı ile ilgili ''yolsuzluk'' iddialarını incelemenin yanı sıra bu vakıfların diğer faaliyetlerini de denetleyecek. Müfettiş incelemesinin ardından hazırlanacak rapor doğrultusunda gerekli hukuki sürecin başlatılacağı belirtildi.