-MEHMETÇİK VAKFI NEDEN YAKINIYOR? ANKARA (A.A) - 08.01.2011 - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Salih Güloğlu, birçok kişinin vakıflarını yeteri kadar tanımadığını belirterek, ''Bizim Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni silahlar alan bir vakıf olduğumuzu zannediyorlar'' dedi. Güloğlu, geçen yıllara oranla bağışçı sayılarının azalmasına rağmen vakıflarına yapılan bağış miktarlarında değişiklik olmadığını belirtti. Vakfın çalışmalarına yönelik araştırma yaptırdıklarını da bildiren Güloğlu, araştırmada Mehmetçik Vakfı'nın bağışçıların en fazla güvendikleri yardım kuruluşları arasında yer aldığını söyledi. Araştırmada bazı kişilerin Mehmetçik Vakfı hakkında bilgi sahibi olmadığının da ortaya çıktığını vurgulayan Güloğlu, ''Bazı kişiler vakfımızı tam olarak tanımıyor. Bizi Genelkurmay Başkanlığına bağlı bir kuruluş zannediyorlar. Bazıları da vakfın adının başında TSK ibaresi olduğu için bizim Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni silahlar alan bir vakıf olduğumuzu zannediyor'' diye konuştu. Vakıf olarak sadece erbaş ve erlere yardım yaptıklarını dile getiren Güloğlu, şunları söyledi: ''Vakfa yapılan bağışların tamamı vatandaşlar tarafından bankaya yatırılıyor. Bizim bir yerde bağış toplamamız söz konusu değil. Gelirlerimizin tamamı bankacılık sistemine kayıtlı. Böylece bunların denetimi kolaylıkla yapılabilir. Yapılan bağışların yüzde 95'i yardımlarda kullanılıyor. Geri kalanını ise giderler için kullanıyoruz. Eceliyle ölen Mehmetçiğin hiçbir sosyal güvencesi yok. Biz onların sosyal güvenlik kuruluşu gibiyiz.'' -''İNTERNET SİTEMİZE ÇOK SALDIRI OLDU''- Mehmetçik Vakfı'nın vekaleten kurban kestiğini de anımsatan TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Güloğlu, bu sene Eskişehir'deki merkezde yapılan kesimi, vakfın internet sitesinden canlı yayımladıklarını hatırlattı. Bu uygulamayı gelecek sene diğer kesim merkezlerinden de yapmak istediklerini ifade eden Güloğlu, şöyle devam etti: ''Uygulamayı bağışçılarımız çok sevdi, ancak sitemize çok sayıda sanal saldırı da oldu. 8-10 şehirden sitemize saldırılar oldu. Saldırıları biliyoruz, ancak bunların niyetini bilmiyoruz. Çok fazla güvenlik tedbiri aldığımız için bu konuda bir sıkıntı yaşamadık. Kötü niyetli kişiler eğer amaçlarına ulaşsalardı bazı sıkıntılar da yaşayabilirdik. Bu saldırılar erişimi engellemeye yönelik değil, sitede kurban kesimini gösteren alana yönelikti.'' Beşiktaş'ın geçen sezon formasında Mehmetçik Vakfı'nın reklamını taşıdığını da anımsatan Salih Güloğlu, vakıflarının adını ve sembolünü kullanmak isteyen çok sayıda takım olduğunu söyledi.