Mehmetçik Vakfı, Kürt yazarın kitabını tanıttı

T24 - TSK bir ilke imza atarak Mehmetçik Vakfı Dergisi’nde, 27 yaşındaki Kürt yazar Ata Altın’ın “Avaz: Bir Kürt Gencinin Feryadı” isimli kitabının tanıtımını yaptı.



Vatan gazetesinden Levent İçgen'in haberine göre; kitapta Altın, Şırnak merkeze bağlı Kırkkuyu Köyü’ndeki çocukluğundan itibaren yaşadıklarını anlatıyor. Altın, kitabının önsözünde, çocukluğunun terör örgütü militanları, asker, özel tim ve sivil polislerin silahlı çatışmalarının gölgesinde geçtiğini belirterek “Bu kitabı vicdanlara seslenmek için yazdım. Evet ben bir Kürtüm ve yazdıklarımdan dolayı kimseden korkmuyorum” diyor.