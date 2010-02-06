Mehmetçik Kabil'de devriyede

T24 -

General McChrystal'ın Afganistan'da görevli Türk birliği ile ilgili açıklamalarına yer verildi.“Türk birlikleri Kabil'de güvenliği sağlamanın yanı sıra ayaklanmaya karşı mücadelede de çok başarılı" diyen General McChrystal, “Türk askerlerinin resmi rolü Kabil ve çevresinde Afganistan hükümet güçleri ile birlikte güvenliği sağlamak. Bunu çok iyi yapıyorlar. Muhteşemler" dedi.Türk askerlerinin resmi olmayan rolleri de olduğunu belirten general, "Bu da ayaklanmaya karşı mücadele. Orada da çok başarılılar. Kültürel yakınlıkları nedeniyle sadece sadece halkı ile değil, Afganistan Hükümeti ile de çok özel ve etkili biçimde ilişki kuruyorlar. Türkiye'den yeni bir talepte bulunmak NATO'da siyasi seviyede ele alınmalıdır. Bu benim işim değil. Ama şunu söyleyebilirim. Afganistan Hükümeti Kabil'de güvenlik konularında liderliği üzerine aldı. Bu ortakların rolünü azaltmıyor. Ama bugüne kadar uygulanan eğitimlerden farklı bir uygulama gerekiyor. Türk askerleri Afgan askerlerini eğitiyorlar, bazı değişiklikler var. Altı yıl önceye göre daha gelişmiş güvenlik birimleri ile ortak çalışılıyor. Bu büyük bir misyon" diye konuştu.