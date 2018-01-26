T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mehmetçik için kurban kestiler

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Talas ilçesinde mahalle muhtarlarının düzenlediği etkinlikte, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek amacıyla 1

26 Ocak 2018 20:39

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'nin Talas ilçesinde mahalle muhtarlarının düzenlediği etkinlikte, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere moral vermek amacıyla 1. Komando Tugayı önünde kurban kesildi.
Talas ilçesine bağlı muhtarlıkların ortaklaşa düzenlediği etkinlikte yaklaşık bin kişi, 1. Komando Tugayı\'nın bulunduğu General Vecihi Akın Kışlası önünde toplandı. Ellerinde Türk bayrakları olan kalabalık grup \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganı atarak tekbir getirdi. Ardından Mushin Doğan askerler için şiir okudu. Düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Talas İlçesi Han Mahallesi Muhtarı Yakup Doğrusöz, \"Burada aziz şehitlerimiz için kurban keseceğiz. Kahraman şanlı askerimiz için kurbanlar kesip, dualar edeceğiz. Talas ilçesinin mahalleleri burada olacak. Yaklaşık 30 civarında kurban keseceğiz. Kurbanlarımızı kestikten sonra ordumuza vereceğiz\" dedi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan ise \"Bugün millet olmanın örneğini görüyoruz. Burada mahalle muhtarlarımızın öncülüğünde halkımızla beraber askerimize sahip çıkmak için buradayız. Kendileri bugün Mehmetçiklerimiz kurban kesecekler. Çünkü Mehmetçiklerimiz vatanı müdafaa için sınır ötesinde bulunuyor. Bununla ilgili de çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok. Millet olarak yanlarında olduğumuzu göstermek için buradayız\" ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmalardan sonra kışla önüne getirilen kurbanlık koyunlar kesildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olcay DÜZGÜNKAYSERİ DHAKAYSERİ TalasZeytin Dalı HarekatıKomando TugayıTalasGeneral Vecihi Akın KışlasıEllerinde TürkArdından Mushin DoğanDüzenlenenHan Mahallesi Muhtarı Yakup DoğrusözKahramanYaklaşık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24