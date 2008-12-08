Mehmetçik dağda Türkiye bayramda

Genelkurmay Başkanlığı, sınır birliklerinin kapılarını basın mensuplarına açtı. Kahraman Mehmetçik, nöbet başında vatanı savunurken, Türkiye Kurban Bayramı'nı kutluyor.



Genelkurmay Başkanlığı'nın düzenlediği basın gezisinde 64 gazeteci dün 1984'te PKK terörünün başladığı Siirt'in Eruh ilçesinde 3. Komando Tugayı bünyesindeki Bayırdüzü'nde konuşlu İkinci Komando Taburu'nu ziyaret etti.



Ardından Gabar dağında konuşlu Görmeç Geçici Üssü'ne geçildi. İşte teröristlerle burun buruna olan birliklerden izlenimler: Operasyona çıkan birlikler önce "komando yemini' ediyor. 3. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Özhan Ayaş, göreve çıkacak komandoları bayramını kutlayarak uğurlarken, "Beraber tezkere alacak olan bu askerler görevlerinde kardeşlik, beraberlik, dostluk ve silah arkadaşlığı esasında beraber tezkere alacaklar. Onlarla gurur duyuyorum" diyor.



Mehmetçiğin yaşadığı gurur



Dört yanı dağlarla çevrili Eruh'ta görev yapan Mehmetçik'in en büyük eğlencesi basketbol. Mehmetçik halkla iç içe. Öyle ki geçtiğimiz günlerde hamile Saadet Şengül'ün hayatı kurtarıldı. Eruh'taki kadının doğumu helikopterde gerçekleşti. Bebeğe annesi pilotun eşinin adını verdi: Neriman



* Gençler Mehmetçik dershanesinde üniversiteye hazırlanıyor. Yedek subaylar öğretmenlik yapıyor. Bu yıl 91 öğrencisi var. Geçen yıl 45 kişi üniversiteyi kazandı.



* Şırnak Görmeç'teki birlik 2 bin metrekareye kurulan konteynır ve çadırlardan oluşuyor.



* İki kamyonet arka arkaya birleştirilerek oluşturulan fırında her gün 2 bin ekmek üretiliyor.



* ASELSAN'ın ürettiği dürbünlerle 4 kilometre uzaktaki teröristler bile net bir şekilde görülebiliyor.



* 40 metrekarelik istirahat odalarının hepsi klimalı.



* Terzi çadırında operasyona çıkacak askerlerin giyim kuşam eksiklikleri tamamlanıyor.



* 4 bilgisayarın olduğu internet kafe çadırında Mehmetçik sanal dünyaya açılıyor.



* Tek melodinin silah sesi, tek parfümün barut kokusu olduğu bölgede Mehmetçik'in en büyük tesellisi ankesörlü telefonlar. Bir asker uzaktan ailesini teselli ediyor: "Baba üzülme. Komutanlarımız kurban kesecek."



