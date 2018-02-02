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Mehmetçiğe kurbanlık koyun gönderdiler

Metin ÖZDEMİR/POLATLI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Polatlı ilçesinde Ömerler Mahallesi sakinleri, Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/YPG’ye karşı mücadele eden Mehmetçiğe 25 adet kurbanlık koyun gönderdi

02 Şubat 2018 21:03

Metin ÖZDEMİR/POLATLI (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Polatlı ilçesinde Ömerler Mahallesi sakinleri, Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/YPG’ye karşı mücadele eden Mehmetçiğe 25 adet kurbanlık koyun gönderdi. Kurbanlık koyunlar Kilis İlçe Kaymakamlığı’na teslim edilecek.
Suriye’de terör örgütlerine karşı savaşan askerlere moral ve vermek ve Türk milletinin yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla Ömerler Mahallesi Muhtarı Nurullah Öz, girişim başlattı. İlçe merkezine 38 kilometre mesafede olan mahallede Cuma namazı sırasında görevli imamlar önce şehitler için mevlit okudu. Ardından Polatlı İlçe Müftüsü Hayri Cihangeri vaaz ve dua etti. Törene Polatlı İlçe Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Jandarma Komutanı Binbaşı Aydın Bacak, Emniyet Müdürü Fikri Yıldırım, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.
KOYUNLAR AYYILDIZLA KIRMIZIYA BOYANDI
Ömerler Mahallesi sakinlerinin bağışladığı 25 adet kurbanlık koyunların üzerine kırmızı boya ile ay yıldız yapıldı. Kamyon kasasına konulan kurbanlık koyunlar muhtar Öz ve bazı mahalle sakinlerinin refakatinde Gaziantep\'in Kilis ilçesine götürülmek üzere yola çıktı.
Muhtar Nurullah Öz yaptığı konuşmada, “Gençlerimiz Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak istediklerini bana bildirerek öncülük etmemi istediler. Ben de bunun mümkün olmadığını söyledim. Böyle olunca mevlit okutmayı ve askerlerimize kurbanlık koyun götürmeye karar verdik. Başlarında ben olmak üzere bir grup gençlerimizle birlikte kurbanlık koyunları Suriye sınırına götürerek ellerimizle teslim edeceğiz. Askerlerimizi, güvenlik güçlerimizi Rabbim korusun. Bu ordu Hazreti Muhammed ordusudur. Kadınıyla erkeğiyle Mehmetçiğimizin yanındayız. Bu bir iman davasıdır. Köy halkı olarak desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

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