Mehmetçiğe destek için derse kamuflajla girdiler

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'un Gerze ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Afrin\'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan Mehmetçiğe destek için derse kamuflajla girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine karşı yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na Gerze Anadolu İmam Hatip Lisesi destek verdi. Lisedeki öğrenci ve öğretmenler, Afrin\'deki askerlere destek için derslere askeri kamuflajla girdi. İdareciler de görevlerini bu kıyafetlerle sürdürdü. Lisenin müdürü Zeki Sağır, \'\'Yaklaşık bir aydır Afrin\'de ülkemiz, milletimiz, bayrağımız, ezanımız, dinimiz ve devletimiz için mücadele eden askerlerimize bir nebze olsun destek olmak, kalp ve gönüllerimizin onlarla birlikte attığını göstermek adına hatimler okuyarak, dualar ederek, vaazlar vererek bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. 16 Şubat Cuma günü de askeri kıyafetlerle eğimim görüldü. Bu etkinliklerdeki amacımız milletimiz, devletimiz ve ülkemiz adına birlik, beraberlik mesajları vermek, dayanışmanın güzel bir örneğini sergilemek ve askerlerimiz Afrin\'de mücadele ederken onların yanında olduğumuzu göstermektir\'\' dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ise yaptığı açıklamada, \'\'20 Ocak tarihinde başlayan Zeytin Dalı Harekâtı\'na Gerze İHL\'de yaptığımız etkinlikle bizler de destek olmak istedik. Öğrencilerimiz kamuflajlı olarak gün boyu derslere girdiler. Öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz de askeri üniforma giyerek öğrencilerimizle birlikte etkinlikte yer aldılar. Allah ordumuzu Afrin\'de muvaffak eylesin. Tüm kalbimizle askerimizin yanındayız\'\' ifadelerini kullandı.



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