Mehmet Yılmaz'dan Bülent Arınç 'seçkisi'

T24 - Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın geçtiğimiz günlerde alkol yasağına ilişkin sözlerinden hareketle, "Best of Bülent Arınç" seçkisi yaptı.



Mehmet Yılmaz'ın Hürriyet gazetesinde "Best of Bülent Arınç (Part 1)" başlığıyla yayımlanan (26 Ocak 2011) yazısı şöyle:







Best of Bülent Arınç (Part 1)



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın alkollü içki yönetmeliği ile ilgili soruyu yanıtlarken “seks” konusunu da hatırlamış olması üzerine yazdığım yazıda, sizler için bir “Best of Bülent Arınç” seçkisi yapacağımı söylemiştim.

Çünkü ne kadar “akil adam” görüntüsü vermeye çalışsa da çok sık pot kırıyor, sık sık “amacını aşan sözler” söyleyebiliyor, ama hakkını vermem gerek, özür dilemesini de biliyor!

Tempo’daki arkadaşım Eyüp Erdoğan’ın yardımıyla giriştiğim bu işin ilk bölümünü sunuyorum:



Şeyini şey ettiğimin şeyi

Arınç, 2004 yılında TBMM başkanıyken, 23 Nisan resepsiyonu için bastırılan davetiyelerin eşsiz olması konusunda gazetecilerin “Geçen sene davetiyede eşinizin ismi vardı. Bu yıl neden yok” sorusuna sinirlenerek, “Bunun karşılığı şeyini, şey ettiğimin, şeyidir” cevabını vermişti.

Arınç daha sonra “Bugün biraz da sinirli olarak verdiğim cevabın maksadını aşan bir üslup olduğunu kabul ediyorum, üzüntümü belirtmek isterim” açıklaması yapmıştı.



Kastı aşan bir noktada!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer hakkında verilen gensoru tartışmaları sırasında TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın odasını bastığını söyledi.

Arınç, “Oda öyle basılmaz. Ona ‘oda basmak’ denmez. Kapı açıktı, girdim” karşılığını verdi. Daha sonra Arınç, Kanal D Ana Haber Bülteni’ne katılarak Mehmet Ali Birand’ın sorularını yanıtladı ve Meclis’te yaşananları “talihsiz bir olay” olarak niteledi.

Arınç, “Bu benimle Sayın Mumcu arasında bir konudur. Sayın Mumcu’nun üzüldüğünü biliyorum. Ben şunu yaptığım için üzgünüm: Kendisini yüksek sesle eleştirdim. Özür dilemek bir erdemdir. Sayın Mumcu’dan eleştirilerimin dışında kastını aşan bir nokta olduğunu düşünüyor özür diliyorum” dedi.



Japonlar da payını aldı

2003’te Tokyo Camii’ni ziyaretinde “Umarım Japonlar da İslâmiyet’i tanıdıkça, bu camiye gelip ibadet edenleri gördükçe, hak dinini intisap edeceklerdir” dedi. Sonra yazılı açıklama yaptı, “Cami imamı, İslamiyet üzerinde araştırma yapan bazı Japonların kendi istekleriyle Müslüman olduklarını ve sayılarının da giderek arttığını bana ifade etti. Ben de bunu ifade ettim” dedi.



Tükürmek de var!

Arınç, AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın toplantısında, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in makam odasındaki aramayla ilgili haberleri “Adliye basıldı diyorlar. Böyle baskın mı olur. Tuuu size” diye değerlendirdi. Daha sonra CNN Türk’te “Tecrübe Konuşuyor” programına katılarak, Hasan Cemal ve Cengiz Çandar’ın sorularını yanıtlarken “Tuu size” ifadesine ilişkin olarak, “Tuu, yuh yerine bunların yanlışlığını söylemek de olabilirdi. Hoş değil şüphesiz ama onların da yaptıkları da hoş değil” dedi.



En iyi komünist ölü komünist

2006 yılındaki Moskova gezisinde Kızıl Meydan’daki Lenin Mozolesi önüne gelindiğinde bir Türk muhabir-kameraman “Lenin’i mi görmek istiyorsunuz?” diye sorunca, Arınç tebessüm ederek “Lenin’i ölü olarak görmek çok güzel” dedi.

Arınç hemen ardından aynı gazetecinin yanına giderek, “Umuyorum siz Türkiye’deki gazeteciler gibi değilsinizdir, bir şeyi alıp büyütmezsiniz” dedi ve Lenin’le ilgili sözlerinin yayımlanmamasını istedi.



Bu kez özür yok!

İzmir’de partililere konuşurken, kapatılan DTP Milletvekili Emine Ayna’yı kastederek, “Çok garip bir yaratık” dedi. Bu konuda özür dilediğine ilişkin bir bilgiye rastlamadık.