Mehmet Yılmaz: RTÜK beni uyarıyorsa, yandaş medya her gün uyarılmalı

T24 - Hürriyet gazetesi yazarı Mehmet Yılmaz, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı "eleştirdiği" için CNN Türk'te Ayşenur Arslan'ın suınduğu Medya Mahallesi'ne RTÜK'ün verdiği cezayı eleştirdi. Yılmaz, Başbakan'ın makamına saygı duyduğunu hakaret etmekle eleştiri yapmanın sınırını çizebildiğini söyledi.



Yılmaz'ın Hürriyet gazetesinde "Sansür işbaşında" başlığı ile Hürriyet'te yayımlanan yazısının (1 Haziran 2011) bir bölümü şöyle:





CNN Türk’teki Medya Mahallesi programı RTÜK tarafından uyarıldı. Bu uyarıların tekrarının daha ağır yaptırımlarla sonuçlanacağını da biliyoruz. Programa bu uyarının verilme nedeni 7 Şubat 2011 tarihinde benim söylediğim sözler.

RTÜK üç üyesinin karşı çıkmasına rağmen benim Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerimi RTÜK Kanunu’nun “kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” maddesine dayanarak cezalandırmış. RTÜK bugüne kadar televizyonların tartışma programlarında siyasetçilere yönelik eleştirileri bu tanım içine sokarak cezalandırmamıştı.

Eğer böyle bir şey yapılmış olsaydı yandaş televizyon kuruluşlarının her gün uyarılması gerekirdi.

Normal olarak bu yapılmadı çünkü siyasetçiler ile ilgili eleştiriler ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirildi. Öyle görünüyor ki RTÜK şimdi de kendisine Başbakan’ı eleştirilerden koruma görevi biçmiş, onu yerine getiriyor.

Demokratik ülkelerde siyasetçilerin gerektiğinde “ağır eleştiriye” de açık olmaları gerektiği genel bir kabul.

AİHM’nin verdiği kararlarda bu açıkça tarif ediliyor. Ben onaylamıyorum ama benim ölçülerime göre “hakaret” sayılabilecek ifadeler bile bu çerçeve içinde değerlendiriliyor.

Bu köşenin okuyucuları benim hakaret etmek ile eleştiri yapmak arasındaki sınırı çizebildiğimi bilirler.

Görüşlerine karşı olsam da Başbakan’ın makamına ve kişiliğine saygı duyarım, sınırımı korumaya özen gösteririm.

RTÜK’ün bu kararı ifade ve eleştiri özgürlüğünün, genel olarak basın özgürlüğünün açıkça kısıtlanması demektir. “İleri demokrasi ülkesine” bu tutum yakışıyor mu?

Hukuk devletinde herkes yargılanabilir.





