Mehmet Yılmaz: Homer’a Müslüman bir komşu gelir mi?

CNBC-E kanalında yayınlanan çizgi dizi The Simpsons RTÜK tarafından cezalandırıldı, cezaya karakterlerden birinin diğerini "dini inançlarını kullanarak şiddete yönlendirmesi" gerekçe gösterildi.

Milliyet gazetesinde Mehmet Y. Yılmaz'ın "Homer’a Müslüman bir komşu gelir mi?" başlıklı yazısı özetle şöyle;

SONUNDA bu da oldu! “Her şeyi izne tabi ileri demokrasi” memleketinin RTÜK’ü, CNBC–e kanalında yayımlanan çizgi komedi dizisi ‘The Simpsons’a 52 bin 951 lira para cezası kesti.

RTÜK denetçisine göre, “Çizgi filmdeki karakterlerden biri (bu Homer olmalı), bir diğerinin dini inancını kullanarak (bu da Flanders sanırım), onu şiddete yöneltiyor, Tanrı’nın olmadığına ilişkin sözler söyleniyor, Tanrı şeytana kahve ikram ederek şeytanın emrindeymiş gibi gösteriliyor, Noel’in alkolizm için iyi bir fırsat olduğu ifade edilerek alkolü özendirici yayın yapılıyor”!

Başbakanının dizi filmi belgesel zannettiği bir ülkede, RTÜK denetçisinin ‘The Simpsons’ gibi bir çizgi komedi dizisindeki esprileri anlayabilmesini zaten beklememek gerekirdi.

Bu tür esprileri anlamak belli bir zekâ düzeyini ve mizah duygusunun gelişmiş olmasını gerektirir çünkü.

Acaba kanal bu karar ile ilgili olarak idare mahkemesine ve Danıştay’a gidecek mi? Acaba memleketimizin yargıçları diziyi izleyip gülecekler mi, yoksa onlar da “Vay namussuzlar, ödesinler cezayı” mı diyecekler?

Tabii ileride bu durum gündeme geldiğinde Başombudsman’dan ilhamla “Bunun bir çizgi film olduğunu dosyadan anlayamadık” deme haklarının saklı olduğunu unutmayalım!

Bana sorarsa, Ferit Bey’in bir kurban kestirmesi de iyi olur, bütün bunların dönüp dolaşıp onu bulması da özel bir düşmanlıktan kaynaklanmıyorsa “nazar” olmalı çünkü!

Ve elbette en çok da şunu merak ediyorum:

Dizinin senaristleri, adı “Turkey” olan bir ülkede, dizideki esprilerin gerçek zannedildiğini ve bu nedenle cezalandırıldığını duyunca ne yapacaklar?

Aşırı Hıristiyan Flanders’in yanına bir de badem bıyıklı bir RTÜK denetçisi eklerler mi dersiniz?

Ortada Homer’in evi, bir yanında inançlı Hıristiyan Flanders, öte yanında inançlı Müslüman “Almond Mustache”!