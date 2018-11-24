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Politika

Mehmet Yarka, ikinci kez Ak Parti Şırnak adayı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Mehmet Yarka, 14 yıl önce de yine AK Parti'den Şırnak belediye başkan adayı olmuştu

24 Kasım 2018 20:32

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın, AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Mehmet Yarka, 14 yıl önce de yine AK Parti\'den Şırnak belediye başkan adayı olmuştu. 
İş insanı Mehmet Yarka, 1963 yılında Şırnak\'ta doğdu. İnşaat sektöründe olan Yarka, 2004 yılında Ak Parti\'den Şırnak belediye başkan adayı oldu ancak kazamadı. Şırnakspor ile Şırnak Sanayi ve Ticaret Odası\'nda başkanlık görevlerinde bulunan Yarka, lise mezunu. Mehmet Yarka, evli ve 3 çocuk babası.

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