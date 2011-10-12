Mehmet Uzun mezarı başında anıldı



T24 - Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede 11 Ekim 2007 tarihinde yaşamını yitiren Kürt edebiyatçı Mehmet Uzun, mezarı başında ailesi, dostları, arkadaşları ve sevenleri tarafından anıldı.

Yakalandığı mide kanseri nedeniyle uzun süre tedavi gördüğü hastanede 11 Ekim 2007 tarihinde yaşamını yitiren Kürt edebiyatçı Mehmet Uzun, ailesi, dostları, arkadaşları ve sevenleri tarafından Diyarbakır Mardinkapı Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı.



Anmaya Uzun'un annesi Asiye Uzun, kardeşi Mahmud Uzun, kayınpederi Celal Uzun, doktoru ve arkadaşı Adem Avcıkıran, Kürt Yazarlar Derneği Başkanı Şehmus Sefer, PEN Diyarbakır Temsilcisi Şehmus Diken, Yazar İrfan Babaoğlu, 78'liler Girişimi Diyarbakır Temsilciliği'nden Cuma Topalan, Sur Belediye Başkanvekili Mehmet Ali Altınkaynak, Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Yılmaz, Çermikliler Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Kamil Şeker'in yanı sıra aile dostları ve çok sayıda seveni katıldı.



Anma sırasında anne Asiye Uzun, duygulu anlar yaşayarak göz yaşlarına hakim olamadı. Anmada ilk konuşan Kürt Yazarlar Derneği Başkanı Şehmus Sefer, yaşamını yitiren Uzun'u 4. yılında mezarı başında andıklarını belirterek, bu sabah anmaya gelmeden önce Uzun'un "üstadım" dediği Yazar Yaşar Kemal'i aradığını söyledi. Sefer, yaptığı telefon görüşmesinde Kemal'e "Bugünlerde Bahar İndi" isimli şiir kitabından "Hannaya Şiirler" isimli şiirini anmada okumak istediğini, Kemal'in de bundan memnuniyetini dile getirerek, Uzun'un büyük kapılardan geçen bir edebiyatçı olduğunu dile getirdiğini aktardı.



Sefer, konuşmasının Hannaya Şiirler isimli şiirin, "Dünyanın neresinde olursa olsun / Kötülüğün sesi dünyanın neresinden gelirse gelsin iyi değildir / Yüreğimizi dağlamalı kötülük / Bak bu söylediklerimi ancak sen anlarsın." dörtlüğünü okudu.





Mehmet Uzun, Kurmanci, Türkçe ve İsveççe yazdığı kitapları yirmiye yakın dilde yayınlandı. Uzun hakkında, Türkiye'de çok sayıda dava açıldı. 1981'de Türk vatandaşlığından atıldı ve 1992 yılına kadar Türkiye'ye gelemedi.



Uzun yıllar İsveç Yazarlar Birliği yönetim kurulu üyeliği yaptı. Ayrıca İsveç Pen Kulübü ve Uluslararası Pen Kulüp'te aktif çalıştı. İsveç ve Dünya Gazeteciler Birliği'nin de üyesi olan Uzun'un bugüne kadar çok sayıda Kürtçe roman yazdı.



