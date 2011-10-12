T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Mehmet Uzun mezarı başında anıldı

Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede 11 Ekim 2007 tarihinde yaşamını yitiren Kürt edebiyatçı Mehmet Uzun, mezarı başında ailesi, dostları, arkadaşları ve sevenler

12 Ekim 2011 03:00


T24 - Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede 11 Ekim 2007 tarihinde yaşamını yitiren Kürt edebiyatçı Mehmet Uzun, mezarı başında ailesi, dostları, arkadaşları ve sevenleri tarafından anıldı.

Yakalandığı mide kanseri nedeniyle uzun süre tedavi gördüğü hastanede 11 Ekim 2007 tarihinde yaşamını yitiren Kürt edebiyatçı Mehmet Uzun, ailesi, dostları, arkadaşları ve sevenleri tarafından Diyarbakır Mardinkapı Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı.


Anmaya Uzun'un annesi Asiye Uzun, kardeşi Mahmud Uzun, kayınpederi Celal Uzun, doktoru ve arkadaşı Adem Avcıkıran, Kürt Yazarlar Derneği Başkanı Şehmus Sefer, PEN Diyarbakır Temsilcisi Şehmus Diken, Yazar İrfan Babaoğlu, 78'liler Girişimi Diyarbakır Temsilciliği'nden Cuma Topalan, Sur Belediye Başkanvekili Mehmet Ali Altınkaynak, Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Yılmaz, Çermikliler Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Kamil Şeker'in yanı sıra aile dostları ve çok sayıda seveni katıldı.


Anma sırasında anne Asiye Uzun, duygulu anlar yaşayarak göz yaşlarına hakim olamadı. Anmada ilk konuşan Kürt Yazarlar Derneği Başkanı Şehmus Sefer, yaşamını yitiren Uzun'u 4. yılında mezarı başında andıklarını belirterek, bu sabah anmaya gelmeden önce Uzun'un "üstadım" dediği Yazar Yaşar Kemal'i aradığını söyledi. Sefer, yaptığı telefon görüşmesinde Kemal'e "Bugünlerde Bahar İndi" isimli şiir kitabından "Hannaya Şiirler" isimli şiirini anmada okumak istediğini, Kemal'in de bundan memnuniyetini dile getirerek, Uzun'un büyük kapılardan geçen bir edebiyatçı olduğunu dile getirdiğini aktardı.


Sefer, konuşmasının Hannaya Şiirler isimli şiirin, "Dünyanın neresinde olursa olsun / Kötülüğün sesi dünyanın neresinden gelirse gelsin iyi değildir / Yüreğimizi dağlamalı kötülük / Bak bu söylediklerimi ancak sen anlarsın." dörtlüğünü okudu. 


Mehmet Uzun, Kurmanci, Türkçe ve İsveççe yazdığı kitapları yirmiye yakın dilde yayınlandı. Uzun hakkında, Türkiye'de çok sayıda dava açıldı. 1981'de Türk vatandaşlığından atıldı ve 1992 yılına kadar Türkiye'ye gelemedi.


Uzun yıllar İsveç Yazarlar Birliği yönetim kurulu üyeliği yaptı. Ayrıca İsveç Pen Kulübü ve Uluslararası Pen Kulüp'te aktif çalıştı. İsveç ve Dünya Gazeteciler Birliği'nin de üyesi olan Uzun'un bugüne kadar çok sayıda Kürtçe roman yazdı.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24