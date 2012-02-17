T24 LogoT24 Logo
Spor

Mehmet Topal'ın kurtaran golü İspanyol basınında

İspanyol basınından büyük övgüler alan Mehmet Topal, maçın 37. dakikasında yaklaşık 30 metreden attığı golle takımına önemli bir avantaj getirdi

17 Şubat 2012 13:25

 

 
T24 - Valencia'da bu sezon yaşadığı şansızlıklar nedeniyle, az oynama fırsatı bulan ve istenileni tam veremeyen Mehmet Topal, UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında deplasmanda Stoke City'i 1-0 yenmelerini sağlayan güzel golü atınca İspanyol basınında ön plana çıkarıldı.
 
Bu sezon ilk defa İspanyol basınından büyük övgüler alan Mehmet Topal, maçın 37. dakikasında yaklaşık 30 metreden attığı golle takımına önemli bir avantaj getirdi. İspanyol gazeteleri gol için, ''olağanüstü, füze, bombaladı, maçın en güzel hareketi'' gibi ifadeler kullandı.
 
''Çok önemli bir galibiyeti başarmak için Topal'ın güzel golü yetti. Topal mükemmel bir golle tünelden çıktı'' başlığını atan Marca gazetesi, ''Türk futbolcunun maçın başaktörü olacağına, eminiz bir kişi bile bahse girmezdi. Maçın spikeri ilk 11'de Topal'ı görünce 'başına darbe alan bir futbolcu için iyi bir maç değil' diyordu. Fakat futbol böyle bir şey. Kuyu çok derin olup kara delik haline dönüşüyor gibi gelindiği bir anda, ışık görünüyor. Topal, bu ışığı inanılmaz bir sağ ayakla gördü ve kendisini takip eden hayaletleri bitirdi'' yorumunda bulundu.
 
Topal'ın ilk olarak sakatlığı, daha sonra yeni doğan çocuğundan uzak olması ve en sonunda da Racing maçında başına aldığı darbe nedeniyle bu sezon çok zor anlar yaşadığını vurgulayan İspanyol gazetesi, Türk futbolcunun ''gri bir yılı'' geride bırakarak, güçlü bir şekilde geri döndüğünü yazdı.
 
''Şut Topal'ın işi'' ifadesini öne çıkartan As gazetesi de, ''Topal'ın 30 metreden şutunu görmek Valencia'nın bir üst turda olduğunu anlamak için yeter de artar. Türk futbolcu  düşünmeden, 30 metreden, güçlüce ve kararlılıkla ağları havalandırdı'' değerlendirmesini yaptı.
 
El Mundo Deportivo gazetesi de, ''Valencia, Topal'ın füzesi sayesinde avantaj elde ediyor'' diye yazdı.
 
Valencia kentinin spor gazetelerinden Super Deporte ise Mehmet Topal'ı daha da överek, gol için ''Türk örümceğin iğnesi'' ifadesini kullandı. ''Türk futbolcunun kamçısı turu araladı'', ''Topal, Britanya'nın ağlarını söktü'' diye yazan gazete, Türk futbolcunun ''beklenmeyen'' mükemmel bir dönüş yaptığını kaydetti.
 

Albelda sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

 
Öte yandan Valencia'da bu sezon Mehmet Topal'ın yerini almayı başaran 34 yaşındaki emektar futbolcu David Albelda'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Albelda, 14 yıldır formasını giydiği Valencia'da bu zamana kadar 2 lig, 1 İspanya Süper Kupası, 1 Kral Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 Avrupa Süper Kupası kazandı.
 
 
 

ETİKETLER

mehmet topal

İlgili Haberler

Mehmet Topal'ın sağlık durumu iyi

Takımı Valencia'nın Racing Santander ile oynadığı maçta rakibiyle kafa...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24