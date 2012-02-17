Mehmet Topal'ın kurtaran golü İspanyol basınında

T24 - Valencia'da bu sezon yaşadığı şansızlıklar nedeniyle, az oynama fırsatı bulan ve istenileni tam veremeyen Mehmet Topal, UEFA Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında deplasmanda Stoke City'i 1-0 yenmelerini sağlayan güzel golü atınca İspanyol basınında ön plana çıkarıldı.

Bu sezon ilk defa İspanyol basınından büyük övgüler alan Mehmet Topal, maçın 37. dakikasında yaklaşık 30 metreden attığı golle takımına önemli bir avantaj getirdi. İspanyol gazeteleri gol için, ''olağanüstü, füze, bombaladı, maçın en güzel hareketi'' gibi ifadeler kullandı.

''Çok önemli bir galibiyeti başarmak için Topal'ın güzel golü yetti. Topal mükemmel bir golle tünelden çıktı'' başlığını atan Marca gazetesi, ''Türk futbolcunun maçın başaktörü olacağına, eminiz bir kişi bile bahse girmezdi. Maçın spikeri ilk 11'de Topal'ı görünce 'başına darbe alan bir futbolcu için iyi bir maç değil' diyordu. Fakat futbol böyle bir şey. Kuyu çok derin olup kara delik haline dönüşüyor gibi gelindiği bir anda, ışık görünüyor. Topal, bu ışığı inanılmaz bir sağ ayakla gördü ve kendisini takip eden hayaletleri bitirdi'' yorumunda bulundu.

Topal'ın ilk olarak sakatlığı, daha sonra yeni doğan çocuğundan uzak olması ve en sonunda da Racing maçında başına aldığı darbe nedeniyle bu sezon çok zor anlar yaşadığını vurgulayan İspanyol gazetesi, Türk futbolcunun ''gri bir yılı'' geride bırakarak, güçlü bir şekilde geri döndüğünü yazdı.

''Şut Topal'ın işi'' ifadesini öne çıkartan As gazetesi de, ''Topal'ın 30 metreden şutunu görmek Valencia'nın bir üst turda olduğunu anlamak için yeter de artar. Türk futbolcu düşünmeden, 30 metreden, güçlüce ve kararlılıkla ağları havalandırdı'' değerlendirmesini yaptı.

El Mundo Deportivo gazetesi de, ''Valencia, Topal'ın füzesi sayesinde avantaj elde ediyor'' diye yazdı.

Valencia kentinin spor gazetelerinden Super Deporte ise Mehmet Topal'ı daha da överek, gol için ''Türk örümceğin iğnesi'' ifadesini kullandı. ''Türk futbolcunun kamçısı turu araladı'', ''Topal, Britanya'nın ağlarını söktü'' diye yazan gazete, Türk futbolcunun ''beklenmeyen'' mükemmel bir dönüş yaptığını kaydetti.

Albelda sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

Öte yandan Valencia'da bu sezon Mehmet Topal'ın yerini almayı başaran 34 yaşındaki emektar futbolcu David Albelda'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Albelda, 14 yıldır formasını giydiği Valencia'da bu zamana kadar 2 lig, 1 İspanya Süper Kupası, 1 Kral Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 Avrupa Süper Kupası kazandı.