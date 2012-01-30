Mehmet Topal'ın sağlık durumu iyi

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La Liga'nın 21. haftasında deplasmanda Racing Santander ile karşılaşan Valencia'da Türk futbolcu Mehmet Topal, girdiği bir pozisyonda rakibiyle kafa kafaya çarpıştıktan sonra hastaneye kaldırıldı.Maçın 38. dakikasında Banega'nın yerine oyuna giren Topal, 82. dakikada girdiği bir pozisyonda Racingli futbolcu Diop ile sert bir şekilde kafa kafaya çarpıştı.Her iki futbolcu da yerde kalırken, sahayı sedye ile terk etmek zorunda kalan Mehmet Topal hastaneye kaldırıldı. Türk futbolcunun bir süre kapalı olan bilincinin yerine geldiği, oksipital (artkafa) kemiği MR'ının çekildiği ve geceyi kontrol amaçlı hastanede geçireceği kaydedildi.Valencia kulübü yetkililerinden alınan bilgilerde, maç bitmeden Santander'deki Marques de Valdesilla hastanesine kaldırılan ve kontrolden geçirilen Mehmet Topal'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.Bilinci açık olan ve ilk sonuçlar sonrasında sağlıklı gözüken milli futbolcunun tedbir amacıyla sabaha kadar hastanede gözetim altında tutulacağı bildirildi. Valencia kulübü doktoru Joaquin Mas'ın da Mehmet ile birlikte bir süre hastanede kaldığı, ayrıca kulüp başkanı Manuel Llorente Martin'in de Racing maçının ardından hastaneye giderek, Türk futbolcuyu ziyaret ettiği öğrenildi.Öte yandan çarpışmadan sonra kısa bir süreliğine bilincini kaybetmiş gibi görünen ancak hemen sonra ayağa kalkan Diop ise 4 dakika sonra oyundan alındı.Bu arada Valencia'nın 2-1 önde olduğu sırada meydana gelen olaydan sonra Mehmet Topal'ın çıkmasıyla, oyuncu değiştirme hakkı dolmuş olan Valencia sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi Racing, 88. dakikada Bernando'nun attığı golle durumu 2-2 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.Alınan bilgilerde, Mehmet Topal'ın Valencia'nın kulüp doktoru ile birlikte Santander kentinden ayrıldığı ve Valencia'ya doğru yola çıktığı belirtildi.