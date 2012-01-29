Mehmet Topal hastaneye kaldırıldı

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Bir süre hastanede kalacak

La Liga'nın 21. haftasında deplasmanda Racing Santander ile karşılaşan Valencia'da Türk futbolcu Mehmet Topal, girdiği bir pozisyonda rakibiyle kafa kafaya çarpıştıktan sonra hastaneye kaldırıldı.Maçın 38. dakikasında Banega'nın yerine oyuna giren Topal, 82. dakikada girdiği bir pozisyonda Racingli futbolcu Diop ile sert bir şekilde kafa kafaya çarpıştı.Her iki futbolcu da yerde kalırken, sahayı sedye ile terk etmek zorunda kalan Mehmet Topal'ın hemen Santander'de bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Türk futbolcunun oksipital (artkafa) kemiği MR'ının çekildiği ve durumunun henüz netlik kazanmadığı belirtildi.Çarpışmadan sonra kısa bir süreliğine bilincini kaybetmiş gibi görünen, ancak hemen sonra ayağa kalkan Diop ise 4 dakika sonra oyundan alındı.Öte yandan Valencia'nın 2-1 önde olduğu sırada meydana gelen olaydan sonra Mehmet Topal'ın çıkmasıyla, oyuncu değiştirme hakkı dolmuş olan Valencia sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi Racing, 88. dakikada Bernando'nun attığı golle durumu 2-2 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.Valencia kulübü yetkililerinden alınan bilgilerde, maç bitmeden Santander'deki Marques de Valdesilla hastanesine kaldırılan ve kontrolden geçirilen Mehmet Topal'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Bilinci açık olan ve ilk sonuçlar sonrasında sağlıklı gözüken milli futbolcunun tedbir amacıyla sabaha kadar hastanede gözetim altında tutulacağı bildirildi. Valencia kulübü doktoru Joaquin Mas'ın da Mehmet ile birlikte bir süre hastanede kaldığı, ayrıca Valencia kulübü başkanı Manuel Llorente Martin'in de Racing maçının ardından hastaneye giderek, Türk futbolcuyu ziyaret ettiği