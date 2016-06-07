Mehmet Topal: Fenerbahçe'yi bekleyerek adamlık yaptım, suç mu?

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın yeni sözleşme için zam isteyen Mehmet Topal'a tepkisinin ardından sarı-lacivertli oyuncu da ipleri attığı öne sürüldü. Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Mehmet Topal, Yıldırım'ın sözlerine “Fenerbahçe'den haber gelene kadar kimseyle görüşmedim. Adamlık yaptım suç mu? Bir duruş sergiledim ama başkanımızın benim hakkındaki beyanları kabul edilebilir gibi değil. Bu saatte sonra F.Bahçe'de kalmam zor. Ayrıca hep bizim aldığımız-alacağımız paralar konuşuluyor. Fakat takımdaki yabancıların kazancından bahseden yok" diyerek tepki gösterdi.

Fenerbahçe’nin Pazar günü yapılan Mali Genel Kurulu’nda Başkan Aziz Yıldırım Mehmet Topal ve Gökhan Gönül’ün biten sözleşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, “Gökhan’ın istediği parayı ben kazanmıyorum, Mehmet Topal’la görüşmelerimiz sürüyor” demişti. Başarılı ön liberoya ilgili

"Biz eski mukavelesinin şartlarıyla anlaşma yapmak istedik. O da 4 yıllık sözleşme istiyor. Biz de 'evet' diyoruz ama dediğimiz şartların üzerinde bir talepte bulunursa, sözleşme yenilemeyiz" ifadelerini kullanan Yıldırım’ın sözleriyle ilgili Milli Takım kampında arkadaşlarına içini döken Topal, şu sözleri söyledi:

"Sinirle söylenen sözlerin zararı olur, o yüzden çok fazla konuşmak istemiyorum ancak benim F.Bahçe'yi ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Fenerbahçe'den haber gelene kadar kimseyle görüşmedim. Adamlık yaptım suç mu? Bir duruş sergiledim ama başkanımızın benim hakkındaki beyanları kabul edilebilir gibi değil. Bu saatte sonra F.Bahçe'de kalmam zor. Ayrıca hep bizim aldığımız-alacağımız paralar konuşuluyor. Fakat takımdaki yabancıların kazancından bahseden yok."

Aradaki fark 150 bin Euro

Başkan Aziz Yıldırım, önceki günkü toplantıda Mehmet'le neden sözleşme yenilemedikleriyle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı:

"Topal 2 milyon 600 bin Euro sabit ücret ve 10 bin Euro maç başı parası almaktadır. Kendisi 2 milyon 750 bin Euro yıllık ücret, 20 bin Euro da maç başı para istiyor."