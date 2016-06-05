Aziz Yıldırım: Pereira'yla devam edeceğiz, Gökhan'ın istediği parayı ben kazanmıyorum, Topal'la görüşüyoruz

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sezonun kupasız kapatılması nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Kulübün Olağan Mali Kurulu’nda konuşan Yıldırım, Pereira'nın gelecek sezon da takımın başında olacağını söyledi. Yıldırım “Pereira bize transfer listesini verdi. Yöneticilerimiz de çalışmalarına başladı. Gerekli yerlere transferi yapacağız.” ifadelerini kullandı. Gökhan Gönül ve Mehmet Topal ile sözleşme yenileme konusuna da değinen Yıldırım, “Gökhan Gönül’ün istediği parayı ben kazanmıyorum. Mehmet Topal’a da şartlarımızı sunduk yüksek ücret isterse anlaşmayacağız” dedi

Yıldırım’ın Gökhan Gönül ve Mehmet Topal’la ilgili sözleri şöyle:

''İki oyuncumuz var, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal. Gökhan, kulübümüzden 1 milyon 710 bin avro garanti ücret almaktadır. Bunun yanında maç başı ücretleri bulunmaktadır. Geçen sene, 34 maçtan 22 lig maçında oynamıştır. UEFA Avrupa Ligi maçlarında ise oynadığımız maç sayısı 14. Gökhan bunun 6'sında oynamış, ikisinde de yedek beklemiştir. Bizden istediği ücret, 2 milyon 750 bin avro garanti para, menajerine de 500 bin avro komisyon ücreti. Yani 3.5 milyon avroya yakın para, 50 bin avro da şampiyonluk primi... 3.6 milyon avrolara gelen bir ücret talep ediyor. Bu ücreti Fenerbahçe Spor Kulübü bundan sonra veremez. Bizim önerimiz, 2 milyon avro artı diğer şartlara 'evet'. İlhan bey ve arkadaşları en son bu ücreti 2 milyon 250 bin avroya çıkartalım, geri kalan kısmını da kendimiz karşılayalım diye bir konuşma yapmışlar. Ama Gökhan ve menajeri bu şartlarda ısrarcı olduğu için anlaşma olmamıştır. Bu talepler devam ederse olmayacaktır da. 31 yaşındaki Gökhan'ın da dört yıllık sözleşme istediğini ekleyeyim. Ben orta çapta bir iş adamıyım, ben yılda bu kadar parayı zor kazanıyorum. Onu da herkes bilsin. Mehmet Topal ise yıllık 2 milyon 600 bin avro sabit ücret ve 10 bin avro maç başı parası almaktadır. Kendisi 2 milyon 750 bin avro yıllık ücret, 20 bin avro da maç başı parama istemektedir. Biz kendisine eski mukavelesinin şartlarıyla anlaşma yapmak istedik. O da dört yıllık sözleşme istiyor. Biz dört yıla sıcak bakıyoruz, 'evet' diyoruz. Ama bizim dediğimiz şartların üzerinde bir talepte bulunursa, sözleşme yenilemeyeceğiz.''