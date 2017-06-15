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Mehmet Topal 7 yaşındaki oğlu ile jetski'ye bindi!

Mevzuata göre 14 yaşından küçük çocukların binmesi yasak

15 Haziran 2017 15:50

Son 5 sezondur Fenerbahçe forması giyen ve geçen günlerde kaptan Arda Turan'ın Milli Takım'ı bıraktığını açıklaması sonrası A Milliler'in kaptanı olan Mehmet Topal, yaz tatili için ailesiyle gittiği Bodrum'da 7 yaşındaki oğlu Mehmethan ile jet-ski'ye bindi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; mevzuatta 14 yaşından küçüklerin binmesinin yasak olduğu jetski’ye 7 yaşındaki oğlu Mehmethan’la birlikte binen Topal, bütün sorumluluğu üzerine aldığı yönünde imza atmak durumunda kaldı.

31 yaşındaki deneyimli oyuncunun bu hareketi sosyal medyada "can güvenliği" nedeniyle tepki çekti.

 

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