Mehmet Topal 7 yaşındaki oğlu ile jetski'ye bindi!

Son 5 sezondur Fenerbahçe forması giyen ve geçen günlerde kaptan Arda Turan'ın Milli Takım'ı bıraktığını açıklaması sonrası A Milliler'in kaptanı olan Mehmet Topal, yaz tatili için ailesiyle gittiği Bodrum'da 7 yaşındaki oğlu Mehmethan ile jet-ski'ye bindi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; mevzuatta 14 yaşından küçüklerin binmesinin yasak olduğu jetski’ye 7 yaşındaki oğlu Mehmethan’la birlikte binen Topal, bütün sorumluluğu üzerine aldığı yönünde imza atmak durumunda kaldı.

31 yaşındaki deneyimli oyuncunun bu hareketi sosyal medyada "can güvenliği" nedeniyle tepki çekti.