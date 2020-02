Mehmet Topal: "Şahsi menfaatlerimi ön planda tutup kulüp çıkarlarını rafta bıraktıracak biri değilim"

\"Fenerbahçe\'ye gelirken tüm fedakarlıkları zaten yaptım\"

\"Her zaman kulübümü düşündüm ve varımı yoğumu verdim\"

\"Herkes kaçarken ben buradaydım\"

\"Ben ne teknik ekibe ne yönetime şahsi menfaatlerimi ön planda tutup kulüp çıkarlarını rafta bırakacak bir hamlenin tarifi şekli değilim\"

Uğur DEMİRKIRDI - İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe\'nin emektar futbolcusu Mehmet Topal, hakkında çıkan asılsız haberlere isyan etti. Her sezon başında ve devre arasındaki transfer döneminde birilerinin çıkıp kasıtlı bir şekilde Fenerbahçelilerin moralini bozmaya, bir huzursuzluk yaratmaya çalıştığını belirten Mehmet Topal, DHA\'nın sorularını yanıtlarken önemli açıklamalar yaptı.

Kulübün kemer sıkma politikası aldığı ve futbolculardan indirim talep ettiği yönündeki haberleri medyadan ve sosyal medyadan gördüğünü ifade eden Mehmet Topal; \"Sayın Başkan Ali Koç ile bu konuda bir görüşmemiz olmamıştır. Ayrıca yazıldığı gibi, o üslubu kullanmam, o tarzda cevaplar vermem asla düşünülemez\" dedi.

\"BİR OYUNCUYU TARAFTARIN ÖNÜNÜ ATMAK BU KADAR KOLAY MI?\"

Asılsız haberlerin neden ve ne amaçla yapıldığını şaşkınlıkla şahit olduğunu ifade eden Mehmet Topal, \"Kulağımıza gelen haberler hiç hoş değil. Biraz araştırınca kimin neden yaptırdığını da anlayabiliyoruz, ama susuyoruz. Bir oyuncuyu taraftarın, camianın önüne atmak bu kadar kolay mı? Sayın Ali Koç\'la böyle bir görüşme kesinlikle olmamıştır ve bu tarz konuşmalar hayal ürünüdür. Her sezon başında bir huzursuzluk yaratılıyor. Özellikle benim ismim taraftarların önüne atılıyor. Bu kulüp içindeki huzuru bozmaya çalışıyorlar\" şeklinde konuştu.

\"FENERBAHÇE\'NİN HUZURUNU BOZAMAYACAKLAR\"

6 sezon önce Valencia\'dan Fenerbahçe\'ye transfer olan tecrübeli oyuncu şöyle devam etti: \"Herkes kaçarken ben buradaydım. Bu kulüp için üzerime düşen her şeyi yaptım. Büyük bir heyecan ve istekle Fenerbahçe\'ye hizmet etmeye geldim. Ayrıca bunu da, yurt dışından büyük teklifler varken yaptım. Sonrasında da çok büyük teklifler aldım ama kulübümde kaldım. Hiçbir zaman parayı dert etmedim. Serbest kaldığım zamanda bile imza parası adı altında çok daha büyük rakamlar teklif edildi ama ben hala buradayım. Her zaman çok sevdiğim Fenerbahçe\'ye ve futbola yüzde yüz konsantre olmaya çalıştım. Fakat bu tür spekülasyonlar her ne hikmetse her sezon başında ortaya atılıyor. Ama asla Fenerbahçe\'nin huzurunu bozamayacaklar. Taraftarlardan da ricam, milyonlarca Fenerbahçeli var sonuçta, bizim ağzımızdan duymadıkça hiçbir asılsız habere itibar etmesinler.

\"KULÜBÜM \'KAL\' DERSE KALIRIM, \'GİT\' DERSE GİDERİM\"

Fenerbahçe\'den kazandığı para konusunda da abartılar olduğunu ve bunların konuşulmasının bile ayıp olduğunu da söyleyen emektar oyuncu, \"Benden yana hiçbir sıkıntı yok. Bu tür konuşmaları da yapmak bana yakışmaz. Kulübüm \'kal\' derse kalırım, \'git\' derse giderim. Başkan ve kulüple böyle bir polemiğe girmem. Kulübüm ve benim için hayırlısı neyse o olsun. yakında antrenmanlara başlayacağız. Yine Fenerbahçe\'nin başarısı için çalışmalarımı sürdüreceğim. Bütün varlığımla Fenerbahçe\'ye hizmet etmeye devam edeceğim. Dediğim gibi asılsız söylentilere itibar edilmesin\" dedi.

\"ARTIK ÜZÜLMEKTEN ÖTE AİLEMİ DE YORDUĞU İÇİN YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM\"

Mehmet Topal sadece futbola odaklanmak istese de hep bir kaosun içine çekilmek istendiğini belirterek; \"Bir çok haksız yalan haberin içinde oldum ve hiç sesimi çıkarmadım. Bir çok kez hedef oldum, sesimi çıkarmadım. Ben ne teknik ekibe ne yönetime şahsi menfaatlerimi ön planda tutup kulüp çıkarlarını rafta bıraktıracak bir hamlenin tarifi, şekli değilim. Aylardır her türlü haberle şekil verdiğiniz adam ben değilim.

İlk kez bu haberi yapan-yaptıran gerçekmiş gibi direten herkes için artık üzülmekten öte; camiayı ve beni yorduğu için yasal haklarımı da kullanacağım.\" diyerek sözlerini tamamladı.

FOTOĞRAFLI