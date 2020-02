Mehmet Topal: "Komplo olduğunu düşünüyoruz"

\"İlk maçta benim de kafam yarıldı ama biz sahada kaldık\"

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Beşiktaş derbisiyle ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Saha içinde oyuncuların arasında bir problem olmadığını söyleyen Topal, \"İlk maçtaki 2-2\'lik sonucun vermiş olduğu bir avantaj vardı. Maç iyi de başladı. Saha içinde centilmence maç geçiyordu. Biz de avantajı en iyi şekilde kullanmak istiyorduk. Oyuncular arasında kötü bir şey yoktu ama anlamsız bir şekilde kimsenin istemediği olaylar yaşandı. Rakibin 10 kişi kalmasıyla, hem oyun avantajı, hem skor avantajı bizdeydi. Tabii ki bu yaşanan olaylar saha içindeki bizleri çok üzdü. Bu olayı çıkartanların gerçek Fenerbahçe taraftarı olduğunu da düşünmüyorum. Bunlar gerçekten Fenerbahçeli değiller. Çünkü gerçek Fenerbahçeli taraftarlar, asla böyle bir şey yapmaz. Burada bir komplo olduğunu düşünüyoruz\" dedi.

\"İLK MAÇTA BENİM DE KAFAM YARILDI AMA BİZ SAHADA KALDIK\"

Sezon başından bu yana takım halinde emek gösterdiklerini söyleyen deneyimli futbolcu, \"Takım halinde sezon başından beri vermiş olduğumuz bir emek var. Tamamen avantaj bizdeyken, bu tür olaylara maruz kalmak; hem bizi hem de camiamızı çok üzdü. Bizler her zaman saha içinde kalmalıyız. Saha içinde olan, saha içinde kalır. İlk maça bakacak olursak benim de kafama bir taş geldi. Kafam yarıldı ama biz her zaman saha içinde kalmaya gayret gösterdik. Bu konularda en çok canı yanan bir takım varsa, o da Fenerbahçe\'dir. Bu tür şeylere çok maruz kaldık. Sahaya atılan yabancı maddeleri her zaman gizli bir şekilde hakem hocalarımıza verip, üstünü kapatıp; bazı şeylerin önüne geçmeye çalıştık. Profesyonelce işimizi yapmaya çalıştık. İnşallah bu oyunu yapanlar en kısa zaman içinde yakalanırlar ve bu durum çözülür\" ifadelerini kullandı.

\"HÜKMEN OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM\"

Mücadelenin hükmen Beşiktaş lehine sonuçlanacağını düşünmediğini belirten Mehmet Topal, şöyle konuştu:

\"Vermiş olduğumuz çok büyük emekler var. Herkesin adaletli olmasını bekliyoruz. Herkes bir şeyler söylüyor. Hükmen 3-0 olacak gibisinden. Ben kesinlikle böyle olacağını düşünmüyorum. Hükmen 3-0 olacak, çok çok çok kötü şeyler olmadı. Atılan maddeler falan bunlar istemediğimiz şeyler ama dediğim gibi bizler de bu olaylara çok maruz kaldık. Eğer bu tip bir durum olacaksa, Türkiye\'de hiçbir maç oynanmaz. Her maç ertelenir. Herkesi sağduyulu ve vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Adalet neyse, inşallah en doğru kararı verirler.\"

\"HAKEME \'OLAYLARI ATEŞLEMEYELİM\' DEDİM\"

Maçın hakemi Mete Kalkavan ile arasındaki diyaloğu aktaran deneyimli oyuncu, \"Saha içinde Mete hocaya kendim de söyledim. Söylediğim için gönül rahatlığıyla buradan da söyleyebilirim. Mete hoca birkaç defa oyunu durdurdu. Birkaç defa ikaz yaptırmak zorunda kaldı. Ben de \'Hocam sakin olun. Bizde bu tür şeylere maruz kaldık. Daha çok olayları ateşlemeyelim\' diye kendisine söyledim. Aslında Mete hoca biraz daha soğukkanlı davranabilirdi. Tabii o da ister istemez oyuncuları korumaya çalışıyor ama bazı hamleler, bazı müdahaleler biraz erken oldu diyebilirim. Tamamen adalet bekliyoruz. Herkesi vicdanlı karar vermeye davet ediyoruz\" diyerek sözlerini noktaladı.