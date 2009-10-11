Mehmet Sucu uğurlandı

Akciğer kanseri yüzünden hayata veda eden Mehmet Sucu son yolculuğunda çok sevdiği Fenerbahçe bayrağı ve sevenleriyle birlikteydi.
Bir süredir tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nde yaşamını yitiren Cumhuriyet Gazetesi Yazıişleri Müdürü Mehmet Sucu, sevenlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gazete önünde düzenlenen törenden sonra cenaze namazı Şişli Camii’nde kılınan Mehmet Sucu, Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.
MEHMET SUCU'NUN OBJEKTİFİNDEN CUMHURİYET GAZETESİ - CAĞALOĞLU'NDAN AYRILIRKEN
1960 yılında Zonguldak’ta dünyaya gelen Mehmet Sucu İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü master mezunuydu. 1982 yılında Hürriyet gazetesinde muhabir olarak meslek hayatına başlayan Sucu, bu sürecin ardından Günaydın gazetesinde görev aldı. 1995 yılında Cumhuriyet gazetesinde Yazı İşleri’nde çalışmaya başlayan Sucu 2002 yılında gazetede Yazı İşleri Müdürü oldu. "Halk Bunu Bilmesin" ve "12 Eylül Yasakları" adlı iki kitabı bulunan ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülü’ne layık görülen usta gazeteci, Canan Sucu ile evli ve çiftin Fırat Sucu isminde bir oğlu bulunuyor. Mehmet Sucu yıllardır Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde "sayfa tasarımı" konusunda dersler veriyordu.