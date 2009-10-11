Mehmet Sucu uğurlandı

Akciğer kanseri yüzünden hayata veda eden Mehmet Sucu son yolculuğunda çok sevdiği Fenerbahçe bayrağı ve sevenleriyle birlikteydi.

Bir süredir tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nde yaşamını yitiren Cumhuriyet Gazetesi Yazıişleri Müdürü Mehmet Sucu, sevenlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gazete önünde düzenlenen törenden sonra cenaze namazı Şişli Camii’nde kılınan Mehmet Sucu, Ayazağa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

