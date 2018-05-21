Mehmet Soysal, Doğan Gazetecilik İcra Kurulu Başkanı oldu

Doğan Gazetecilik AŞ İcra Kurulu Başkanlığı’na Mehmet Soysal getirildi. 21 Mart’ta gerçekleşen satış öncesinde Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı olan Soysal, 17 Mayıs’ta yapılan açıklamada yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş, 18 Mart tarihli Hürriyet gazetesinin künyesinde de adı İcra Kurulu Başkanı olarak belirtilmişti.

Hürriyet gazetesinin internet sitesinde, Soysal’ın Fanatik ve Posta gazetelerinin yayıncısı Doğan Gazetecilik AŞ İcra Kurulu Başkanlığı’na getirilmesi “Doğan Gazetecilik’te yeni dönem” ifadesiyle duyuruldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na da, “Yönetim Kurulumuz 21.05.2018 tarihinde (bugün); 2018/23 sayılı kararı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Soysal'ın Yürütme Komitesi ( İcra Kurulu ) Başkanı görevine atanmasına karar vermiştir” bildiriminde bulunuldu.

Mehmet Soysal kimdir?

Mehmet Soysal, 1964 tarihinde Elazığ‘da doğdu. Üniversitede Kamu Yönetimi ve Sinema-Televizyon eğitimi aldı. Daha sonra ABD‘de California eyaletinde kurulu bulunan uzaktan eğitim faaliyetlerini sürdürmekte özel bir üniversite olan Preston University‘de Siyaset Bilimi eğitimine devam etti.

Mehmet Soysal, 1983 yılında Türkiye Gazetesi‘nde gazeteciliğe başladı. Meslek hayatını 1992 yılından itibaren TGRT TV’de devam ettirdi. , 3 ayrı kitap yazdı ve çeşitli belgeseller hazırladı.

2010 yılındaki Beşiktaş Kongresi’nde başkanlığa yeniden seçilen Yıldırım Demirören yönetiminde Mehmet Soysal, Beşiktaş’ın yeni yönetim kurulu üyesi oldu. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.

1999 ile 2010 yılları arasında TGRT ve TGRT Haber‘de 12 yıl süreyle Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu.

2014 – 2016 yılları arasında iki yıl boyunca Vatan gazetesinde çalıştı. 12 Mart 2016 tarihinden itibaren Milliyet‘te köşe yazıları yazmaya başladı.

22 Nisan 2016 tarihinde Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanlığı görevine getirildi

Mehmet Soysal, 1993 yılında evlendi. 18 yıl evli kaldıktan sonra boşandı, görev yaptığı spiker Seçil Erus ile 2011 yılının kasım ayında evlendi. Nikahı Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıydı. Nikah şahitliklerini ise Beşiktaş Kulübü başkanı Yıldırım Demirören ve babası Erdoğan Demirören, iş adamı Yılmaz Ulusoy yaptı.

Kitapları :

2005 – Yılmaz Ulusoy/Yılmayan Bir Adamın Öyküsü

2004 – Yılmaz Ulusoy/Yılmayan Bir Adamın Öyküsü

2001 – Başbaşa / Olayların ve Düşüncelerin Örgüsü