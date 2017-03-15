Mehmet Şimşek'ten Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş'a Hollanda düzeltmesi

Hükümet tarafından Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz sonrası ekonomik yaptırımlar yapılıp yapılmayacağı konusunda çelişkili açıklamalar devam ediyor. Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un Hollanda’ya ekonomik yaptırımlar olabileceğinin aksi görüşü bu sefer Mehmet Şimşek’ten geldi.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Hükümet olarak ne Hollanda halkına yönelik ne de iş alemine yönelik her hangi bir sorunumuz yok. Sorun Hollanda hükümetinin demokrasiyle, Avrupa'nın ilkeleriyle, değerleriyle uymayan tutum ve davranışlarıdır. Çok açık ve net olarak ifade edildi. Gerek Hollanda halkıyla gerekse ticaret erbabıyla, iş alemiyle en ufak bir sorun yok ve bu yönde en ufak bir sıkıntı olmayacak" diye konuştu.

Ekonomi Bakanı: O noktada değiliz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Hollanda ile yaşanan krizin ardından ülkeye ekonomik yaptırım uygulanması konusunda, "Şu anda o noktada değiliz, öyle bir şey söz konusu değil" demişti.

Gümrük Bakanı: Yaptırım uygulamıyoruz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hollanda'ya ekonomik yaptırım düşünmediklerini söylemişti. Tüfenkçi "Bakanlar Kurulu'nda almış olduğumuz siyasi ve hukuki yaptırımların dışında şu anda bir yaptırım uygulamıyoruz. Ama ilerki zamanlarda ekonomik yaptırımlarda gündeme gelibilir" demişti.