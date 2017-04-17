Mehmet Şimşek'ten 'AB' açıklaması: İlişkilerdeki 'gürültü' azalacak

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’de parlamenter sistemi sona erdiren ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nin yüzde 48.6 "hayır" oyuna karşılık yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylaması sonrası yaptığı açıklamada "Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler ortak çıkar alanlarına odaklanacak" dedi. Şimşek, "Gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi Türkiye-AB ilişkilerinde uzlaşılabilecek en kolay konu" ifadesini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Reuters'a Şimşek, şunları söyledi:

"Avrupa'daki seçimlerin sona ermesinin ardından Türkiye-AB ilişkilerindeki "gürültünün" azalacağını tahmin ediyorum. Merkez Bankası'nın önceliklerinden birinin fiyat istikrarı olduğu açık, önemli ölçüde parasal sıkılaştırma yapıldı"

"Erken seçim planı yok"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim gibi bir plan olmadığını açıkça belirtti. Referandum sonuçlarının ekonomi için büyük önemi var, yönetime reformları gerçekleştirmek için beş yıl veriyor. Aldığımız tedbirlerin önemli bir kısmı geçici, bu haliyle bile mali disiplin devam ediyor. Referandumun ardından belirsizlik azaldı, büyük ihtimalle kısa vadede büyüme hızlanır. Orta vadede büyüme reformlarla desteklenir, uzun vadede yönetimde istikrar ve reformlar sayesinde türkiye yüksek büyümeyi sürdürebilir. Büyüme sürdürülebilir patikada olmalı diğer taraftan fiyat istikrarının da gözetilmesi lazım. Maliye politikasında kalıcı bir bozulmadan bahsedilemez,mali disiplin devam ediyor terk edilmesi söz konusu değil"

Enflasyonun tek haneye ineceğine inanıyoruz

"Enflasyonun tek haneye ineceğine inanıyoruz, istikrar ve reformlarla kur etkisi devreden çıkar; enflasyonun çift hanede kalması kabul edilebilir bir durum değil. Merkez Bankası gerekirse daha fazla sıkışlaştırma yapabileceğini açıkca ifade etti"