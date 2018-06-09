Mehmet Şimşek'in dolar tweetine sosyal medyada tepki: Siz bu milletin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz?

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in attığı dolar tweeti sosyal medyada tepki çekti. Tweete bir kaç saat içinde yüzlerce yorum geldi. Twitter kullanıcıları tepkisini, "Siz bu milletin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz?", "Mehmet Bey sosyal medyada buna inanacak pek kimse yok. Şansınızı sahada deneyin", "Gecen haftanın yerine 6 aylık baksak grafiğe" diyerek gösterdi.

Geçen haftalarda 4.92'yi görerek dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi haline gelen Türk Lirası, Merkez Bankasının önce 300 baz puan, ardından 125 baz puanlık faiz artışı ile yeniden 4.50l'ler seviyesine indirildi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise bugün attığı tweette, "Son bir haftada ABD dolarına karşı en çok değer kazanan para birimi TL" ifadesini paylaştı.

Sosyal medyadan Şimşek'in paylaşımına gelen yorumalrdan bazıları şöyle: