Mehmet Şimşek, yeni kabine öncesi veda sinyali mi verdi?

TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Tenis oynamayı, arabamı kullanmayı, çocuklarımla ilgilenmeyi özledim” dedi.

Cumhuriyet'ten Özlem Yüzak'ın haberine göre, Şimşek’e TÜSİAD kokteylinde bulunduğu süre içinde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes eşlik etti. Şimşek, “yeni kabinede teklif gelirse görev alacak mısınız’’ sorusuna "hayli yoğun tempoda çalışmaktan evine ailesine fazla zaman ayıramadığını" belirterek, “Tenis oynamayı, kendi arabamı kullanmayı, çocuklarımla daha çok ilgilenmeyi özledim doğrusu ama görev verilirse boynumuz kıldan ince” yanıtını verdi. Şimşek'in bu açıklaması siyaset kulislerinde "veda sinyali" yorumlarına yol açtı.