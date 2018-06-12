Mehmet Şimşek yanıtladı; 24 Haziran'da CHP'ye oy verecek mi?

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2015'te, CHP'nin ikişer defa bayram ikramiyesi verileceği yolundaki vaadine verdiği tepkinin hatırlatılması üzerine "O günü çok iyi hatırlıyorum. Sadece bir emeklilik ikramiyesine ilişkin değildi. Paketin tamamına ilişkindi" dedi.

Şimşek, o dönem "Kaynağı ortaya koysunlar. Oyumu CHP'ye vereceğim" ifadesini kullanmıştı. CHP 2015 yılındaki 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri öncesinde, “Emeklilere, her iki dini bayramda, birer maaş ikramiye verilecek” önerisiyle seçmenden oy istemişti. CHP’nin bu önerisine, 2015 yılında Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek, “kaynak nerede” diyerek tepki göstermişti.

Muhalefetin daha önce birçok seçimde dillendirdiği “emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramında bir maaş ikramiye” vaadini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emeklilere "müjde" olarak geçen günlerde duyurmuş ve uygulamaya koymuştu.

CHP'ye mi oy verecek?

Şimşek, bugün Fox TV'de "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programına katıldı.

Küçükkaya, Şimşek'e, "Aklıma gelen bir soru var şimdi. En son seçimlerden önce, muhalefet, işte Kılıçdaroğlu olsun, diğer muhalefet, daha sonra şimdiki seçimlerden bahsettiler. Ve emeklilere ikramiye... Siz o zaman dediniz ki, 'ya bu yapılamaz, bunun kaynağı yok, CHP bunu yapsın oy vereceğim. Hatta bunlar Nobel İktisat Ödülü alır' falan dediniz, fakat sonuçta, sizin içinde bulunduğunuz hükümet yaptı şimdi. Şimdi, siz CHP'ye mi oy vereceksiniz, ne oldu şimdi?" sorusunu yöneltti.

Şimşek, Küçükkaya'ya, "Şimdi teşekkür ediyorum sorduğunuz için" derken, CHP'nin, kaynağını ortaya koymadığını belirterek, "O günü çok iyi hatırlıyorum. Sadece bir emeklilik ikramiyesine ilişkin değildi. Paketin tamamına ilişkindi. Belki o program Youtube'da vardır. Ben bütün vaatleri topladığınız zaman o dönem için söyledim. 180 milyar TL'ye denk geliyor. Bugün ön gördüğümüz bütçe açığının yönetilebilir değil dedim. Bunun kaynadığını sordum. Ben dedim orada oy veririm dedim. Ama yapmadılar" açıklamasında bulundu.

"Gerçekçi olalım"

Şimşek, programda konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"AK Parti hükümeti doğrudur emekliye iki bayramda 1000'er lira ikramiye 65 yaş üstünün maaşını 500'e bazı memurların öğretmendir polistir ek göstergeyi 3600'e bunları toplayınca maksimum 30 milyar TL'lik bir vaatle karşı karşıyasınız. Önemli bir rakam. Mevcut açığın neredeyse yüzde 40'ın üzerinde. Peki bugün yine bakıyorum, o çalışmayı yaparsak muhalefet liderlerinin vaatlerinin karşılığına bakarsanız 300 milyar TL ile 450 milyar TL arasında değişiyor. Bizimki, 30 milyar liralık bir vaatken önemli bir ölçüde yaptık. Bizim 10 katımız vaat veriyor muhalefet. Gerçekçi olalım...

Tabii ki seçim arifesinde program açıklanacak, vaatler olacak. Ben bunu bu dünyada da olan bir şey, mesele bunun dozu. Kaynak ne olacak? Birincisi kısa vadede baktığınız zaman, imar barışından gelecek rakam. 48 milyar dolar. Bu tahmini bir rakam. Gelir, gelmez ayrı. Vergi yeniden yapılandırması var.

Geliyor o kadar matrah artırımı gibi bir şey var. Bir yıla denk gelen en muhafazakar harcama artışı karşılanıyor. Gelici gelirle kalıcı harcama finanse edilemez. Samimi bir şekilde oturup zaten konjektürde bunu gerektiriyor. Harcamaları gözden geçirip…"