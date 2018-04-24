Mehmet Şimşek: Türkiye 2002'den bu yana yüzde 230 büyüdü

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek Türkiye\'nin kötü zamanları geride bıraktığını belirterek, ülke ekonomisinin 2002 yılından bu yana yüzde 230 büyüdüğünü söyledi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Gaziantep Halıcılar Odası iş birliğiyle 11\'incisi düzenlenen Domotex Türkiye Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı; Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü\'nün katıldığı törenle açıldı.

Fuarın açılışında konuşan Mehmet Şimşek, Türkiye\'nin sıkıntılı dönemlerinin geride kaldığını belirtti. Türkiye\'nin çok büyük sıkıntılar atlattığını dile getiren Mehmet Şimşek şunları söyledi:

\"Geçen sene bir referandum vardı, bir önceki sene bir darbe girişimi, bir önceki sene iki seçim. Bu listeler uzayıp gidiyor. Bütün bunlar bizim 2\'nci ve 3\'üncü nesil reformlar yapmamızda kısmen de olsa maalesef enerjimizi ve odaklanmamızı etkiledi. Bugünkü sıkıntılar kısmen bu şokları yansıtıyor. Başka bir ülke bu şokları yaşasaydı kısa süreli bir daralmaya gitmezdi, büyük bir ihtimalle depresyona girerdi. 2003 yılından bu yana Türkiye ortalama 5.8 büyüdü. Bu, Çin ve Hindistan\'dan sonraki en güçlü büyüme performansı. Dünya 2002 yılında bu yana yüzde 78 büyümüş. Türkiye 230 büyümüş. Bu büyüme bazılarının iddia ettiği gibi, \'Bu büyüme manşet büyüme\', \'biz hissetmiyoruz\', \'gerçek değil\'; yani olacak iş değil.\"

Bazı rakamlar vermek istediğini belirten Şimşek, \"Türkiye\'de 10 yılda 8.7 milyon kişi iş bulmuş. Bu büyümeyi boş görenler, bu rakamı görsün. Otomobil satışları 91 binden 723 bine ulaşmış. Traktör sayısı 7 binden 73 bine çıkmış. Sorun yok mu; var. İnşallah bu seçimden sonra Türkiye reformlara yoğunlaşacak. Önümüzdeki dönemde en önemli görevi enflasyonla mücadeledir. Ben inanıyorum ki, en kötüsü geride kaldı. Yaşadığımız sıkıntıların en kötüsü geride kaldı. 5 yıllık taze bir süreyle köklü reformlarla daha çok ilerleriz. OHAL zaruri bir durum olarak karşımıza çıktı. Bazı şartlar ülkeyi mecburen bu ölçülere getirdi. Bu tehlikeler azaldığında bunlar ortadan kalkar\" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise halı ihracatının toplam ihracattaki payının yüzde 1.4 olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Bugün açılışını yaptığımız uluslararası fuar, ülkenin ve Gaziantep\'in halı ve zemin kaplamadaki gücünün net bir göstergesidir. Bu sektördeki büyüklüğümüz ve liderliğimiz önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek. Türkiye, bütün sektörleriyle birlikte büyümeye devam ediyor. Bu büyüme reel, organik hedefleri doğru tespit etmiş bir büyümedir. Dolayısıyla birtakım spekülasyon, manipülasyonlarla ve uluslararası oyunlarla bu büyümenin önüne geçilemez. Türk ekonomisi vites büyütüyor. Büyüyen vitesin, seçim süreci ve seçimden sonra da olmak üzere küçülmesi söz konusu değil. Türkiye 2017 yılında yüzde 7.4 büyürken, sanayimiz yüzde 9.2 oranında büyümüştür. Türk ekonomisinin liderliğinde sanayi vardır. Sanayinin öncülük ettiği büyüme, ayakları yere basan, önü açık büyümedir. En büyük çabamız, bilim ve teknolojiyle gelişen araştırma, gelişme ve tasarımla büyüyen sanayidir. Bu nedenle bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi hedefine kilitlenmiş durumdayız.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışından 195 firmanın 317 stant açtığı fuar, 27 Nisan\'da sona erecek.



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